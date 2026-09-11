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海峽衝突加劇！葉門青年運動占領紅海沿岸城市 貨櫃三雄走強

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
圖為貨櫃三雄示意圖。路透
圖為貨櫃三雄示意圖。路透

伊朗支持的葉門青年運動叛軍周四占領紅海沿岸戰略港市摩卡，摩卡距離曼德海峽約80公里，市場擔心青年運動以當地為據點攻擊紅海商船。

荷莫茲海峽已經很難通行，再加上紅海地區危機升溫，船隻只能繞行好望角，拉長航程。貨櫃三雄同步上漲，陽明海運（2609）盤中漲近3%，長榮（2603）、萬海（2615）上漲逾1%。

市場擔心紅海航運受到進一步干擾，曼德海峽連接紅海與亞丁灣，全球約有12%的商品經此運輸。自青年運動2023年底開始攻擊商船以來，經過曼德海峽的船運量大減約60%，許多航商改走非洲好望角。

雖然經過曼德海峽的船運量大減，但因為美伊戰事不斷，荷莫茲海峽航運一直未能順利通行，曼德海峽對全球能源供應的重要性升高。沙烏地阿拉伯一度把原油經管線送往紅海沿岸的延布港出口，以避開荷莫茲海峽，但青年運動再次發出威脅後，相關運輸活動減少。

觀察SCFI運價指數，運價在7月中出現漲多回檔後，8月起連四漲，整個8月運價漲幅約14%，指數逼近2024年年中高點。運價維持高檔也讓貨櫃三雄8月營收持續走高，三雄都呈現年、月雙增。

長榮8月合併營收489.86億元，月增1.89%、年增48.64%；陽明8月合併營收216.11億元，月增3.72%、年增56.17%；萬海8月營收約192億元，月增3.01%、年增65.59%。

世界貿易組織（WTO）表示，儘管地緣政治緊張局勢和貿易政策等變數充斥，但全球貨物貿易自6月以來有所增強，9日公布的全球貨物貿易指標，最新數值為102，高於基準值100以及6月公布的101.7，儘管增幅很小，但顯示商品貿易流動仍有韌性。主因AI和數位基礎設施投資相關的電子零組件需求強勁，抵消上述不利因素造成的負面影響。

陽明今股價上漲近3%，一度回到60元，萬海、長榮都漲逾1%。

葉門 陽明海運 萬海 長榮

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