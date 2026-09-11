美通膨陰影壓頂 台股早盤重挫、三大半導體權值股齊跌

美國通膨疑慮再起，台股今（11）日開盤承壓，半導體權值股成為賣壓重心。台積電（2330）早盤最低來到2,410元，下跌40元、跌幅1.6%；聯發科（2454）最低下探4,560元，下跌160元、跌幅3.4%；日月光投控（3711）最低跌至605元，下跌45元、跌幅6.9%。

美國8月生產者物價指數（PPI）月增0.4%，年增率則由7月的4.8%升至5.4%，顯示上游通膨壓力仍高，加上國際油價大漲、美債殖利率攀升，市場對聯準會再度升息的疑慮快速升溫。

這波賣壓也反映市場重新檢視AI供應鏈的資本支出。台積電、日月光投控等半導體大廠正加碼先進製程、先進封裝及相關產能，但通膨升高不僅推升建廠、設備與融資成本，也會拉高市場用來評估企業價值的折現率，使多年後才能回收的獲利換算至今日時價值下降。資本支出愈大、回收期愈長的AI相關個股，對利率與通膨變化也更敏感。

市場接下來緊盯今晚公布的美國8月消費者物價指數（CPI）。市場預估整體CPI年增3.4%、核心CPI年增2.4%；若實際數據高於預期，美債殖利率及聯準會升息預期恐進一步升高，AI與半導體高估值族群仍將面臨評價修正壓力。