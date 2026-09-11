美通膨疑慮再起！五大權值股開低 台股跌破10日線、一度重挫逾800點

投資人擔心美國聯準會（Fed）本月將升息，全球主要股市動盪。法人指出，企業獲利仍健康，AI仍是股市的重要支撐力量。在資產配置方面，股市仍優於債市，可注意新興股市、科技股、工業股及金融股的投資機會。美國非農就業數據遠高於預期，投資人擔心Fed升息機率提高，全球主要股市表現紛歧。富達國際指出，Fed政策方向仍將取決於後續通貨膨脹數據，短期市場波動可能偏高。

2026-09-11 02:01