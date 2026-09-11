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美通膨疑慮再起！五大權值股開低 台股跌破10日線、一度重挫逾800點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股開低後賣壓持續擴大，台積電領軍五大權值股全面走弱，大盤跌點一度擴大至逾800點，下探46,127.08點，跌破10日線。聯合報系資料照
台股開低後賣壓持續擴大，台積電領軍五大權值股全面走弱，大盤跌點一度擴大至逾800點，下探46,127.08點，跌破10日線。聯合報系資料照

美股四大指數昨夜全面收黑，費半重挫2.66%，油價飆漲、美債殖利率逼近5%，市場通膨疑慮升溫，台積電（2330）ADR下跌1.68%，台指期夜盤更大跌797點、收46,072點。空方壓力同步蔓延至亞股，日韓股市11日早盤雙雙重挫逾2.5%，台股開盤也下跌289.28點、報46,651.21點。

台股開低後賣壓持續擴大，台積電領軍五大權值股全面走弱，加上南亞科（2408）、華碩（2357）、川湖（2059）、光寶科（2301）等電子要角同步承壓，大盤跌點一度擴大至逾800點，下探46,127.08點，跌破10日線。惟致茂（2360）、台塑化（6505）攜手貨櫃三雄及部分金控股力抗空方，牽制跌勢進一步擴大；盤面上，友達（2409）、群益臺灣加權正2（00685L）、主動中信台灣收益（00406A）等標的交投相對熱絡。

盤面上，五大權值股全面開低。台積電開低20元、報2,430元，並探低至2,415元，跌破10日線；聯發科（2454）開4,635元、台達電（2308）開1,595元、鴻海（2317）開247.5元、日月光投控（3711）開630元。

類股方面，油電燃氣、資訊服務、航運等漲幅居前，光電、電子零組件、塑膠、電腦設備等相對疲弱。

回顧台股10日表現，集中市場指數下跌242.87點、收46940.49點，成交值降至7,139.72億元。三大法人賣超487.47億元，其中，外資賣超383.34億元、自營商賣超（合計）137.64億元，投信則買超33.51億元。

法人指出，台股量縮收黑但守穩10日線，短中長期均線仍向上，惟KD、RSI向下及MACD紅柱縮小，技術面呈高檔震盪。基本面仍有台積電、聯發科8月營收創高及出口連34紅支撐，但美股回檔、油價走高及債市波動增添壓力，短線留意月線支撐，操作宜低接不追高，聚焦流動性佳的中大型AI權值股。

通膨 權值股 台股

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