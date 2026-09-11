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國際油價受美伊戰爭影響走高 費半收跌台股觀望

中央社／ 台北11日電
受累於油價與通膨居高，美股四大指數10日早盤齊跌。路透
受累於油價與通膨居高，美股四大指數10日早盤齊跌。路透

美伊戰爭促使國際油價攀升，漲至5月以來的高點，通膨疑慮再起，美股下挫，費城半導體指數下跌2.66%，台積電ADR跌1.68%，下週美國聯準會（Fed）將召開利率會議，台股觀望氣氛增加。

道瓊工業指數下跌316.56點或0.60%，收報52064.10點；標普500指數下滑44.66點或0.58%，收在7591.70點；那斯達克指數下跌171.61點或0.65%，收26081.73點；費城半導體指數挫跌317.15點或2.66%，收11614.17點。

台股10日開低走低，終場跌勢收斂，加權指數下跌242.87點，收在46940.49點，留367點下影線。

根據TrendForce晶圓代工產業研究，2026年第2季全球前10大晶圓代工廠合計產值季增11.5%，已接近534.9億美元，再創新高。

成長動能除了AI高效能運算（HPC）主晶片等先進製程持續供不應求，電源管理積體電路（PMIC）、功率分離式元件（Power discrete）等AI周邊IC需求同步增長，加上電視、PC及筆電等消費性供應鏈提前備貨效應延續，帶動部分成熟製程產能轉趨吃緊。

產業訊息方面，大同公司公告8月合併營收新台幣43.83億元，較7月增加19.17%，年減11.49%。大同並宣布進軍澳洲市場，鎖定與當地開發商進行太陽光儲能案場建置，以及電力設備的輸出供應。

雷虎科技10日宣布與國家中山科學研究院於8月20日簽署合作備忘錄，雙方就「微型渦輪噴射引擎製作與測試技術」展開合作，推動台灣無人載具關鍵動力與核心零組件自主化，並強化非紅供應鏈能量，將在10月赴美參展。

和泰車公布8月自結合併營收新台幣268.03億元，較2025年同期成長10.57%；累計前8月營收2144.32億元，年成長13.13%，均創同期新高。

美伊戰爭 國際油價 台股

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