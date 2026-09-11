台股價跌量縮 外資落跑

國際油價走升，引發通膨升溫疑慮，市場屏息等待今（11）日公布的美國8月消費者物價指數（CPI）。台股昨日價跌量縮，跌242點收46,940點，成交值萎縮至7,507.4億元，為近三周、8月25日來低量，且外資提前「落跑」383.3億元。

法人表示，多方若欲重掌盤勢主導權，指數須先站回5日均線之上，並進一步挑戰47,500至47,600點壓力區；若成交量放大至1兆元以上並突破壓力，有望挑戰前波歷史高點48,218點。

美國8月CPI公布前夕，市場觀望氣氛濃厚。美國財政部公債回購規模不如預期，推升美債殖利率，加上美伊衝突升溫、布蘭特原油突破每桶100美元，市場憂通膨升溫及聯準會9月升息，台股短線資金操作轉趨保守，昨日盤中重挫609點至46,573點，尾盤跌勢收斂，終場收46,940點、跌242點，失守47K大關、5日線。

其中電子族群表現最疲弱，「權王」台積電終場收2,450元，下跌15元；金融族群逆勢吸金，玉山金（2884）、凱基金、中信金、富邦金、華南金皆收漲逾1%，相對抗跌。千金股漲跌互見，以竹陞科技1,320元強勢收漲停最強、昇達科跌6.8%最弱。

三大法人合計賣超487.4億元，當中外資由買轉賣超383.3億元；投信買超33.5億元，連二買、累計買超54.3億元；自營商賣超137.6億元，連三賣、累計賣超341.8億元。八大公股行庫進場穩盤，買超100.4億元。

富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清等表示，台股中長期仍有三大核心利多作為後盾：首先是基本面，8月出口數據表現穩健，並有超過160家公司8月營收創歷史新高。

其次為資金面與政策面，下半年投信基金預計發行規模達4,000億至6,000億元，本土資金動能充沛；加上歷史數據顯示，台美選前一個月市場上漲機率高達88%、平均漲幅約5%，「選前行情」預期將為盤勢添助力。第三是籌碼面，留意新台幣匯率近期升值，外資熱錢有望湧入，中長期展望正向。