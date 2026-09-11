資產配置 股仍優於債

投資人擔心美國聯準會（Fed）本月將升息，全球主要股市動盪。法人指出，企業獲利仍健康，AI仍是股市的重要支撐力量。在資產配置方面，股市仍優於債市，可注意新興股市、科技股、工業股及金融股的投資機會。美國非農就業數據遠高於預期，投資人擔心Fed升息機率提高，全球主要股市表現紛歧。富達國際指出，Fed政策方向仍將取決於後續通貨膨脹數據，短期市場波動可能偏高。

富達指出，企業獲利仍為股市提供基本面支撐，但由於評價面偏高與政策不確定性升溫，市場表現可能持續分化，投資焦點將更集中於具備穩健獲利能力與實質成長動能的企業。投資人可維持跨區域與跨產業的多元布局，並搭配優質債券，以兼顧收益機會與市場波動風險。

富達整體評估仍維持股票加碼配置，但富達領先指標顯示成長動能正在降溫，且財政支持預計於下半年減弱，因此加碼力道略為降低。企業獲利仍是市場的重要支柱，尤其日本與亞洲表現穩健，而AI相關資本支出持續帶動經濟活動。就各市場來看，富達對美股維持中立；將新興股市投資評等由加碼調高到大幅加碼；歐股從減碼調高到中立，主要基於經濟數據改善、企業獲利上修。

瑞士百達資產管理指出，未來數個月股市仍可望持續走高，主要就是因為企業獲利能力強，部分動能來自AI等新科技在各行各業的應用逐漸擴大。市場分析師一致預估，今年企業獲利可望成長30%。百達認為實際成長幅度可能更高，有機會達到35%。

百達分析，企業獲利成長可望成為推動股市表現優於其他資產的主要動能，因此看好最有能力創造獲利成長的區域及產業。百達看好不含中國大陸股的新興股市，主要是持續受惠於全球貿易動能強勁、商品價格偏高、經濟成長動能良好，以及對AI主題具高度參與度。