聽新聞
0:00 / 0:00

資產配置 股仍優於債

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

投資人擔心美國聯準會Fed）本月將升息，全球主要股市動盪。法人指出，企業獲利仍健康，AI仍是股市的重要支撐力量。在資產配置方面，股市仍優於債市，可注意新興股市、科技股、工業股及金融股的投資機會。美國非農就業數據遠高於預期，投資人擔心Fed升息機率提高，全球主要股市表現紛歧。富達國際指出，Fed政策方向仍將取決於後續通貨膨脹數據，短期市場波動可能偏高。

富達指出，企業獲利仍為股市提供基本面支撐，但由於評價面偏高與政策不確定性升溫，市場表現可能持續分化，投資焦點將更集中於具備穩健獲利能力與實質成長動能的企業。投資人可維持跨區域與跨產業的多元布局，並搭配優質債券，以兼顧收益機會與市場波動風險。

富達整體評估仍維持股票加碼配置，但富達領先指標顯示成長動能正在降溫，且財政支持預計於下半年減弱，因此加碼力道略為降低。企業獲利仍是市場的重要支柱，尤其日本與亞洲表現穩健，而AI相關資本支出持續帶動經濟活動。就各市場來看，富達對美股維持中立；將新興股市投資評等由加碼調高到大幅加碼；歐股從減碼調高到中立，主要基於經濟數據改善、企業獲利上修。

瑞士百達資產管理指出，未來數個月股市仍可望持續走高，主要就是因為企業獲利能力強，部分動能來自AI等新科技在各行各業的應用逐漸擴大。市場分析師一致預估，今年企業獲利可望成長30%。百達認為實際成長幅度可能更高，有機會達到35%。

百達分析，企業獲利成長可望成為推動股市表現優於其他資產的主要動能，因此看好最有能力創造獲利成長的區域及產業。百達看好不含中國大陸股的新興股市，主要是持續受惠於全球貿易動能強勁、商品價格偏高、經濟成長動能良好，以及對AI主題具高度參與度。

資產配置 美國聯準會 Fed

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

專家示警：台灣投資人在台、美AI類股曝險偏高

債市壓力上升、股市震盪加劇 現在可以投資什麼？

AI 投資熱潮擴散 亞洲半導體供應鏈評價重估契機

主動式海外股票型ETF 漲相佳

相關新聞

亞洲半導體股 Q4看俏

歷史經驗顯示，亞洲半導體產業往往在第3季整理後迎來第4季旺季行情。在AI基礎建設需求持續擴張、全球科技巨頭資本支出維持高檔下，第4季至2027年上半年仍可望成為半導體供應鏈的重要投資窗口，是科技與半導體類股布局的關鍵時點。

資產配置 股仍優於債

投資人擔心美國聯準會（Fed）本月將升息，全球主要股市動盪。法人指出，企業獲利仍健康，AI仍是股市的重要支撐力量。在資產配置方面，股市仍優於債市，可注意新興股市、科技股、工業股及金融股的投資機會。美國非農就業數據遠高於預期，投資人擔心Fed升息機率提高，全球主要股市表現紛歧。富達國際指出，Fed政策方向仍將取決於後續通貨膨脹數據，短期市場波動可能偏高。

就市論勢／感測元件 乘機布局

台股目前呈現基本面強勁但總體經濟雜音干擾的交錯格局。從基本面觀察，美國雲端服務供應商（CSP）資本支出維持高檔，AI產業下半年發展動能強勁。今年台股電子類股受惠庫存去化完成，獲利成長預估超過六成，即使明年基期墊高，仍有四至五成成長空間，可望有效消化目前偏高的預估本益比。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。