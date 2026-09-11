亞洲半導體股 Q4看俏

歷史經驗顯示，亞洲半導體產業往往在第3季整理後迎來第4季旺季行情。在AI基礎建設需求持續擴張、全球科技巨頭資本支出維持高檔下，第4季至2027年上半年仍可望成為半導體供應鏈的重要投資窗口，是科技與半導體類股布局的關鍵時點。

根據彭博統計，自2003年至2025年，彭博亞洲半導體指數第4季平均報酬表現明顯優於其他季度，顯示市場在經歷第3季修正與整理後，隨終端需求回溫、產業旺季到來及資金重新聚焦，半導體族群經常展開新一波上升行情。

主動安聯亞半導體ETF（00412A）經理人蕭惠中表示，市場近期過度聚焦科技產業成長率放緩的議題，但投資人更應關注的是企業高獲利能否維持更長時間。以記憶體產業為例，在AI基礎建設需求帶動下，高頻寬記憶體（HBM）供需仍維持緊俏格局。

根據產業研究機構資料，隨AI模型持續升級與算力需求快速成長，記憶體已逐步成為AI基礎建設的重要瓶頸。除了GPU運算能力，HBM、高速傳輸及光通訊等關鍵技術的重要性亦同步提升，相關供應鏈企業可望持續受惠於AI資本支出擴張趨勢。

蕭惠中認為，AI發展趨勢仍將持續推動半導體產業成長，主要有三大驅動因素。首先，全球AI資本支出仍處於長期擴張周期；其次，先進封裝與HBM持續扮演產業鏈關鍵角色；第三，亞洲供應鏈的重要性與戰略地位持續提升。

蕭惠中指出，亞洲已成為全球AI硬體供應鏈最核心產業聚落。台灣在晶圓代工、先進製程及先進封裝領域居於領導地位；南韓掌握HBM與DRAM技術優勢；日本則在半導體設備、關鍵材料及精密製造領域具備深厚競爭力。

三大市場共同建構完整且具高度競爭力的半導體生態系，形成短期內難以被取代的產業護城河。

瀚亞投信表示，亞洲不僅掌握全球AI供應鏈核心，由上游至下游，涵蓋晶圓代工、記憶體、載板、PCB、CCL及伺服器等關鍵領域，相較其他區域更具產業聚落優勢。同時，亞洲科技企業具備較高的獲利成長動能，預估獲利年複合成長率優於全球同業，而評價水準仍相對合理，未來仍具評價重估空間。

在投資布局上，持續看好AI伺服器供應鏈，尤其是半導體、記憶體、散熱、電源管理、PCB、CCL、載板及被動元件等族群。