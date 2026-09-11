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就市論勢／感測元件 乘機布局

經濟日報／ 謝文雄（野村e科技基金經理人）

盤勢分析

台股目前呈現基本面強勁但總體經濟雜音干擾的交錯格局。從基本面觀察，美國雲端服務供應商（CSP）資本支出維持高檔，AI產業下半年發展動能強勁。今年台股電子類股受惠庫存去化完成，獲利成長預估超過六成，即使明年基期墊高，仍有四至五成成長空間，可望有效消化目前偏高的預估本益比。

不過，短線仍面臨高利率環境延續、企業發債成本偏高，及非農就業人數超預期、市場對聯準會可能升息時程看法分歧等逆風，持續壓抑高本益比科技股估值。

加上美國選前出現反資料中心議題的政治爭議，進一步放大市場波動。惟適度降溫並非壞事，透過市場雜音釋放過熱情緒與籌碼賣壓，反而有助行情重新整理，為長線走勢奠定更健康、穩健基礎。

面對市場震盪，投資人應避免過度槓桿，並保留適度現金水位，以因應市場回檔、掌握後續布局機會。AI長線趨勢明確，資料中心投資報酬率高，加上既有產能供給吃緊，AI基礎設施需求仍具支撐。因此，當優質標的因總經雜音出現明顯修正時，反而可視為分批布局機會，建議採逢低承接策略。

投資建議

產業布局方面，短期可關注各大CSP業者自研晶片進展，以及ChatGPT新一代GPT‑6 Astra模型對算力、傳輸架構等硬體升級需求；近期特斯拉專為全自動駕駛設計的無人計程車Cybercab已於9月初在美國德州奧斯汀上線並展開有限度載客服務，AI應用拓展下一波商機將持續發酵，隨自動化技術逐步成熟，實體AI與機器人可望帶動感測元件、AI控制晶片等相關領域成長。整體而言，操作上不宜盲目追高，可趁市場回檔分批布局AI核心受惠供應鏈。

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歷史經驗顯示，亞洲半導體產業往往在第3季整理後迎來第4季旺季行情。在AI基礎建設需求持續擴張、全球科技巨頭資本支出維持高檔下，第4季至2027年上半年仍可望成為半導體供應鏈的重要投資窗口，是科技與半導體類股布局的關鍵時點。

資產配置 股仍優於債

投資人擔心美國聯準會（Fed）本月將升息，全球主要股市動盪。法人指出，企業獲利仍健康，AI仍是股市的重要支撐力量。在資產配置方面，股市仍優於債市，可注意新興股市、科技股、工業股及金融股的投資機會。美國非農就業數據遠高於預期，投資人擔心Fed升息機率提高，全球主要股市表現紛歧。富達國際指出，Fed政策方向仍將取決於後續通貨膨脹數據，短期市場波動可能偏高。

就市論勢／感測元件 乘機布局

台股目前呈現基本面強勁但總體經濟雜音干擾的交錯格局。從基本面觀察，美國雲端服務供應商（CSP）資本支出維持高檔，AI產業下半年發展動能強勁。今年台股電子類股受惠庫存去化完成，獲利成長預估超過六成，即使明年基期墊高，仍有四至五成成長空間，可望有效消化目前偏高的預估本益比。

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