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iPhone Duo震撼登場…外資預估出貨量竟這麼高！喊「買」11台廠

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
蘋果秋季發表會10日凌晨登場，高盛在第一時間出具報告指出，蘋果首款摺疊手機iPhone Duo，因價格具有競爭力，預估2026 年出貨量，基準情境為 1,400 萬支，樂觀情況上看 3,500 萬支。記者黃筱晴／攝影
蘋果秋季發表會10日凌晨登場，高盛在第一時間出具報告指出，蘋果首款摺疊手機iPhone Duo，因價格具有競爭力，預估2026 年出貨量，基準情境為 1,400 萬支，樂觀情況上看 3,500 萬支。記者黃筱晴／攝影

蘋果秋季發表會10日凌晨登場，相關新品精銳盡出。高盛在第一時間出具報告指出，蘋果首款摺疊手機iPhone Duo，因價格具有競爭力，預估2026 年出貨量，基準情境為 1,400 萬支，樂觀情況上看 3,500 萬支。

加上 iPhone 18 Pro 與 Pro Max 的出貨銷售，高盛看好蘋果iPhone供應鏈的後市營運表現，台廠包括台積電（2330）、鴻海（2317）、新日興（3376）、奇鋐（3017）、全新（2455）、大立光（3008）、南電（8046）、景碩（3189）、臻鼎-KY（4958）、台光電（2383）、台達電（2308）等11檔個股全面看好，均建議「買進」。

高盛大中華科技產業研究部門主管張博凱在最新釋出的「科技產業」報告中指出，蘋果發布的首款摺疊iPhone具有針對大眾市場設計、新形態搭載最新技術、以及具競爭力的價格等三大特點。

在針對大眾市場設計方面，iPhone Duo摺疊狀態下為 5.4 吋，展開後為 7.6 吋，能單手握持並輕鬆放入口袋。它是史上最薄的 iPhone，極具攜帶性，能吸引更廣泛的消費群體。該機型同時支援 Apple Pencil，這也將吸引手寫筆用戶。

新形態搭載最新技術方面，軸承採用超過 100 個微型精密零件，配備螢幕下前置鏡頭，以及新一代均熱板 Vapor Chamber，全新的產品形態將帶來新型態的使用場景，進一步吸引消費者購買使用。

至於具競爭力的價格部分，儘管記憶體成本居高不下，但iPhone Duo起售價仍定在 1,999 美元，比三星（Samsung） Galaxy Z Fold8 Ultra 在美國的起售價 2,099.99 美元起還低，加上iPhone鐵粉偏高的購買力，將有助於iPhone Duo銷售創造佳績。

根據張博凱的觀察，消費者在購買摺疊機時，有向高端機型升級的趨勢。如華為在今年第2季度占據全球 50% 的市場份額，其混合平均銷售單價（ASP）達 1,600 美元，明顯高出全球摺疊手機平均售價 1,452 美元一截。

對於 iPhone Duo，張博凱預估 2026 年出貨量，基準情境為 1,400 萬支，樂觀情況上看 3,500 萬支，此預估數為目前法人圈中最樂觀的數據，不但高於 IDC 預估上市首年的1,000萬支，更遠高於本土法人預估的600-700萬支。

iPhone 外資 蘋果 高盛 摺疊手機

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