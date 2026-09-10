外資反手賣超383億元！群創、新纖一日翻轉 5金融股卻同步加碼

台股10日震盪走弱，集中市場指數下跌242.87點、收46,940.49點，成交值續降至7,140億元，盤面個股跌多漲少；三大法人合計賣超503.12億元，其中外資終止連4日買超，反手調節383.34億元。

觀察外資買賣超前10名，個股名單出現明顯換股。外資賣超集中在緯創（3231）、群創（3481）、新纖（1409）等標的，其中群創、新纖更是9日才大舉加碼，10日立即轉為主要賣超；同時買超榜卻有5檔金融股、3檔傳產股進榜。

外資10日買超由力積電（6770）居冠，單日大買2.8萬張，股價上漲1.52%至73.5元；友達（2409）則獲買超1.85萬張，股價上漲2.3%至31.2元。值得注意的是，金融股一口氣占據買超榜5席，包括凱基金（2883）、第一金（2892）、台中銀（2812）、兆豐金（2886）及臺企銀（2834），另外還有國喬（1312）、南亞（1303）、台泥（1101）等傳產股。

這也使10日外資買超結構與前一交易日形成鮮明對比。9日外資才大買群創約8.2萬張、新纖約1.8萬張，10日兩檔卻同步轉為主要賣超標的，群創反手賣出逾3萬張，新纖也賣超逾2萬張，短短一個交易日就出現買賣方向翻轉。

賣超方面，緯創成為外資賣超第一大個股，單日賣超3.38萬張，群創居次、賣超3.01萬張；主動中信台灣收益（00406A）也遭賣超2.72萬張，新纖則賣超2.06萬張。此外，台新新光金（2887）、群益台灣加權正2（00685L）、寶成（9904）、彰銀（2801）、聯電（2303）及萬海（2615）也列入外資主要調節標的。

另，權值股的外資籌碼也呈現分化，台積電（2330）連2日遭外資調節，10日續賣超1,944張；台達電（2308）也遭大舉賣超8,708張。相較之下，聯發科（2454）獲外資回補1,717張，股價也成為10日盤面重要撐盤力量。

新聞來源：證交所