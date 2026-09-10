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MLCC迎超級周期！ODM廠積極搶貨 這二檔指標廠逆勢上漲

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
被動元件族群10日因市場傳出日廠村田製作所擬停產部分MLCC料號，激勵台廠股價群起強揚。聯合報系資料照
被動元件族群10日因市場傳出日廠村田製作所擬停產部分MLCC料號，激勵台廠股價群起強揚。聯合報系資料照

被動元件族群10日因市場傳出日廠村田製作所擬停產部分MLCC料號，激勵台廠股價群起強揚。其中國巨*（2327）上漲1.2%、收572元，華新科（2492）更是勁揚4.5%、收334元，攀本波反彈高峰，表現均相當可圈可點。

法人指出，2026-2027年AI伺服器需求維持強勁，從過去生成式AI到現在代理式AI接棒，更強調複雜的推理能力，需要更多更高規格的零組件，這給了高階伺服器裡被動元件需求同步爆發成長力道的絕佳機會。

據全球大型電子元器件經銷商Utmel估算，每台AI伺服器搭載高達10,000至40,000顆基層陶瓷電容（MLCC），約為一般伺服器的 10 倍，單櫃MLCC的產值同步暴增182%，從1,530美元跳升至4,320美元，引發ODM廠積極搶貨。

國巨為全球第一鉭質電容與晶片電阻供應商、全球第三大 MLCC 供應商。受惠產業正向樂觀的發展趨勢，法人指該公司接單出貨比已由上季約 1.3-1.5 攀升至 2.2，標準品與特殊品稼動率均由第2季約 80%-85% 提升至 90%，表現強眼。

摩根大通（小摩）證券指出，觀察日系廠商的狀況，第3季有可能出現部分 MLCC 短缺的情況，部分製造商已計劃第4季調漲價格20%-30%。基於有利的產業發展趨勢，小摩給予國巨「優於大盤」評等，目標價上看1,030元。

華新科受惠同樣有利的產業發展情勢，加上法人預估，台灣與中國大陸 MLCC 廠第4季報價平均上漲幅度約 10%至 20%，使得MLCC占比高達42%的華新科前景備受看好，因而吸引買盤大舉追捧，激勵股價勢盛。

伺服器 被動元件 華新科 國巨

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