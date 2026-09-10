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外資止步連4買！三大法人反手賣超503億元 台積電營收反應受矚目

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
盤面上，權王台積電（2330）成為10日主要空壓來源，股價以2,445元開出後走弱，盤中一度下探2,435元，尾盤雖拉升至2,455元，惟終場再遭賣壓壓回，下跌15元、收2,450元，失守5日線，單檔拖累大盤約120點。 路透社
盤面上，權王台積電（2330）成為10日主要空壓來源，股價以2,445元開出後走弱，盤中一度下探2,435元，尾盤雖拉升至2,455元，惟終場再遭賣壓壓回，下跌15元、收2,450元，失守5日線，單檔拖累大盤約120點。 路透社

台股集中市場指數10日下跌242.87點、收46,940.49點，盤中高低震盪達557.49點，成交值則進一步縮減至7,140億元。合計集中市場與櫃買市場，上漲家數僅512家、下跌1,361家，盤面賣壓仍偏重。此外，三大法人又反手賣超503.11億元。

統計三大法人10日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）止步連4買、轉賣超383.34億元，投信買超17.86億元；自營商賣超（合計）137.63億元，其中自營商（自行買賣）賣超35.6億元、自營商（避險）賣超102.02億元。

盤面上，權王台積電（2330）成為10日主要空壓來源，股價以2,445元開出後走弱，盤中一度下探2,435元，尾盤雖拉升至2,455元，惟終場再遭賣壓壓回，下跌15元、收2,450元，失守5日線，單檔拖累大盤約120點。台積電8月營收達5,148.06億元，單月首度突破5,000億元，月增10.1%、年增53.3%，連4個月創新高；前八月營收3兆3,868.7億元，年增39.3%，11日市場如何反應，備受矚目。

台達電（2308）則受8月營收月減消息影響，股價下挫6.69%、收1,675元，拖累大盤約90點，與台積電雙雙走弱，成為10日指數下挫的兩大主要拖累，也牽動致茂（2360）、鴻勁（7769）、智邦（2345）、金像電（2368）等電子權值與高價股同步走低。

不過，權值二哥聯發科（2454）挺身抗空。聯發科早盤以4,560元開低，經過連跌兩日後，承接買盤轉趨積極，終場量增上漲2.05%、收4,720元，守穩5日線上，單檔貢獻大盤近50點，並帶動日月光投控（3711）、創意（3443）、奇鋐（3017）、南亞（1303）等個股走高，成為10日電子股的主要支撐。

此外，富邦金（2881）力甩連3日來的頹勢，股價彈升1.02%、收148.5元，守住10日線，帶動玉山金（2884）、凱基金（2883）、中信金（2891）、華南金（2880）等6大金控同步收高，增添大盤穩定力量。

三大法人 外資 營收 台積電

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