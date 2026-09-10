外資止步連4買！三大法人反手賣超503億元 台積電營收反應受矚目

借用親友帳戶買賣股票，拿得回來嗎？ 許多人聽到借名登記，第一個想到的往往是房屋或土地，例如房屋實際上是由自己出資購買，但因貸款、稅務、家庭安排或其他考量，而登記在兄弟姊妹、父母或配偶等親友名下。 日後如果雙方關係生變，就可能發生這項財產究竟屬於誰的爭議。 然而，借名登記並不只會發生在不動產，股票也可能成為借名登記的標的。 近年來，投資市場熱絡，AI、半導體、台積電、ETF等投資標的受到高度關注，親友之間因信任關係，彼此協助買賣股票、借用證券帳戶操作，並非少見。 但問題在於，借用他人帳戶買賣股票，並不像一般物品借用，日後只要說明這是我的就能當然取回。

2026-09-10 13:50