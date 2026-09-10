台股收盤台積電下跌15元、拉低大盤242點量能續縮 被動元件撐多頭氣勢

台股今（10）日收盤下跌242.87點，跌幅0.51%，終場以46,940.49點作收，成交量7,140億元；台積電（2330）收盤價2,450元，下跌15元，跌幅0.61%。

今日大權值股由聯發科（2454）撐盤，但貢獻39.5點上漲擋不住台積電及台達電（2308）合計下挫225點跌勢；權值股的南亞（1303）、日月光投控（3711）、創意（3443）也僅合計貢獻43漲點；盤中在被動元件的國巨*（2327）、禾伸堂（3026）等股轉強下勉強維繫多頭氣勢。

今日成交金額大且走高為：聯發科、國巨、友達（2409）、南亞、華新科（2492）、景碩（3189）、力積電（6770）、禾伸堂及創意；成交金額大且疲軟者則為：台達電、南亞科（2408）、緯創（3231）、華邦電（2344）、頎邦（6147）、大立光（3008）、玉晶光（3406）、群創（3481）及南電（8046）。

群益投顧表示，美伊衝突持續升高，美軍攻擊伊朗哈格島與賈斯克港市附近伊軍目標，伊朗則警告將攻擊科威特與巴林碼頭附近油輪；美國總統川普表示，油價將於期中選舉後回落，聯準會升息疑慮大增。台股指數技術面仍延續多頭格局，但在系統性風險干擾加劇下，6月歷史高點不易突破，投資建議謹慎靈活操作。

安聯台灣高息成長主動式ETF經理人廖本隆則表示，近期市場雖受利率政策、評價面及地緣政治等因素干擾而震盪加劇，但台股基本面並未出現轉折，尤其AI、高效能運算（HPC）與半導體需求持續擴張，全球科技巨頭仍積極投入AI基礎建設與自研晶片，帶動相關供應鏈訂單與獲利動能延續成長。

策略上，廖本隆表示，在市場快速輪動環境下，主動式投資有助掌握不同產業與題材機會。透過「高息打底、成長加值」策略，兼顧收益需求與資本成長潛力，聚焦AI供應鏈及半導體產業，並透過主動選股掌握輪動機會，兼顧收益與資本增值需求。