台股開低！個股成交第一友達 零股成交第一0050 聯電兩邊都進入前五大

台股今（10）日開低走低跌破47,000點大關，不過投資人仍勇於買進，盤中成交量前五大有兩檔ETF，包括群益臺灣加權正2（00685L）逾16萬張排名第三、主動中信台灣收益（00406A）逾13萬張排名第五。其他個股為友達（2409）逾47萬張排名第一，聯電（2303）逾19萬張排名第二，力積電（6770）逾13萬張排名第四。面板、記憶體股仍為成交主要熱門族群。聯電則是在個股與零股成交前五大都進榜。

至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有498萬，台達電（2308）有312萬，群益台灣精選高息（00919）有290萬，聯電有183萬，凱基台灣TOP50（009816）有159萬，前五大有三檔ETF。