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油價飆高、擔心通膨與Fed動向 台股開低跌破47K 法人：台股震盪洗盤
美股四大指數昨（9）日跌多漲少，以費城半導體指數上漲0.3%表現較佳。台股今（10）日開低走低，盤中最低下跌609點至46,573點，跌破47K大關。台積電（2330）盤中最低下跌30元至2,435元。
法人指出，台股均線架構偏多，盤勢偏多氣氛未變，惟買盤追價審慎，且美AI股漲跌互見表現平平，預期指數回五日線附近震盪。指數高檔震盪，操作上建議加碼AI題材、營收表現亮眼與法人連續買超股。做多可留意AI伺服器相關、半導體及塑化股。
法人表示，半導體測試設備股雖擁長線基本面，但昨日隨大盤震盪呈現開高走低，顯示短線籌碼仍待沉澱。整體來看，中東地緣政治緊張推升原油逼近百元大關，再度喚醒市場對通膨與聯準會（Fed）動向的擔憂。
在周五美國8月CPI數據出爐前，預期大盤將維持震盪洗盤型態，操作上建議避開指數空間，聚焦具實質營收與題材發酵的次族群，並嚴控部位風險。
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