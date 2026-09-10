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台灣央行9月升息機率增 營建股一片倒

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台灣央行即將於9月17日召開理監事會議，市場預期升息機率正逐漸增加，金融業高層及經濟學家認為，央行升息的政策正當性正在提高，若近期物價壓力未明顯降溫，不排除9月升息半碼。

升息態勢蔓延，營建股10日普遍下跌，興富發（2542）盤中下跌逾3%，潤隆（1808）跌約3%，長虹（5534）、上曜（1316）、華固（2548）、遠雄（5522）下跌逾1%。

主計總處最新公布的8月物價，國內CPI已連續4個月超過2%通膨警戒線，合庫金控（5880）集團首席經濟學家徐千婷指出，近期國際油價再度來到每桶100美元，若能源價格持續處於高檔，不僅直接推升國內油料成本，也可能透過運輸、餐飲及服務價格形成第二波傳導，使通膨預期更加難以降溫。

因為通膨升高，實質利率轉負，台銀1年期定存利率約1.7%，以主計處預估的全年CPI 2.07%，實質利率為負0.37%。且民眾對未來物價漲幅的預期明顯升高，中研院經濟所最新調查顯示，6月有60.92%受訪者預期一年後台灣消費者物價指數（CPI）漲幅達2%以上，更有54.25%受訪者預期，三年後CPI年增率仍在2%以上。

CPI連續超過2%、實質利率轉負、油價維持高檔、民眾預期心理，加上台灣今年經濟成長率預估已大幅上修至11.05%，創近40年來新高，都成為支持央行升息的背景。央行理事張建一日前受訪表示，第3季央行有可能升息半碼至一碼。

若升息，房貸族將最受影響，對高成數、高槓桿購屋族的影響尤其明顯，也可能降低房市交易熱度。在此壓力下，營建股大多下跌，觀察營建指數，自去年下半年便一路盤整，始終未能站上年線。

央行 升息 營建股

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