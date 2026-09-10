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台股高檔震盪 法人建議提高大型權值股配置比例並強化收益

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

統計顯示，第3季台股通常波動較大。法人指出，在台股高檔震盪期間，建議投資人提高大型權值股配置比例並強化收益，有助於提升投資組合韌性及續航力，迎接第4季的行情。

聯博投信副總經理林炳魁表示，從歷史經驗來看，第3季通常是台股波動較大的期間。根據統計，過去五年台股第3季平均下跌1%，勝率僅20%，明顯低於第4季平均上漲7.7%。

此外，林炳魁指出，今年以來VIX恐慌指數波動區間介於14-31，也高於歷史平均水準，顯示市場波動程度明顯提升。在市場震盪升溫的環境下，金融保險類股及部分非電子產業往往展現較佳防禦特性，而大型上市公司更普遍具備穩定的獲利基礎與現金流優勢。

林炳魁表示，歷史統計顯示，在台股高檔震盪期，大型股抗跌能力更強。因此，建議投資人此時可提高大型權值股配置比例，並搭配具收益機制的投資策略，有助於提升投資組合韌性。

林炳魁指出，從歷史數據觀察，今年第3季以來台灣加權報酬指數下跌1.3%，優於台灣櫃買報酬指數下跌8%；在今年台股最大跌幅區間（6/22-7/30），台灣加權報酬指數跌15.7%，也明顯優於櫃買報酬指數的27.4%跌幅，顯示大型上市企業具備較佳抗震能力。

展望後市，林炳魁認為，市場波動可能延續，但AI、高效能運算、資料中心及企業數位化趨勢仍未改變。在市場震盪與產業輪動並存的環境下，透過大型權值股作為核心配置，搭配具收益特色的主動式ETF，有助於兼顧長期成長機會與現金流需求。

以主動聯博動能50（00404A）來說，將持續透過主動式投資策略，聚焦兼具成長潛力、產業競爭優勢與收益能力的優質企業，希望在掌握長期成長契機的同時，也為投資人提供更具韌性的投資選擇。

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