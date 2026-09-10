鎧俠為報價漲勢踩煞車、記憶體多下跌 這檔逆勢大漲站回千元

日本儲存型快閃記憶體（NAND Flash）大廠鎧俠（Kioxia）執行長太田裕雄9日表示，記憶體價格已經漲得夠多了，價格再漲可能打擊AI產業投資意願。記憶體族群10日普遍下跌，但跌勢不重，多下跌3%以內，群聯（8299）維持平盤，而愛普*（6531）逆勢大漲，盤中漲幅逾5%，重回千元之上。

鎧俠是這波記憶體景氣大多頭，第一家喊出要為報價漲勢踩煞車的記憶體大廠。太田認為，「即使是超大規模業者，預算也是有限的」，若價格繼續失控上漲，最終恐傷害AI投資意願，反過來衝擊整體記憶體市場與長期成長。

記憶體不論NAND、DRAM都持續上漲，業界認為，目前產業多頭趨勢不變，但若記憶體價格強勁漲勢延續，對終端買氣非常不利。大廠表態要停漲報價，記憶體股今大多下跌，旺宏（2337）盤中跌逾2%，威剛（3260）跌逾1%，群聯在平盤附近，宜鼎（5289）跌勢較重，下跌逾4%。晶豪科（3006）、愛普逆勢上漲，其中愛普大漲逾5%，一度漲至1,065元，重新回到千金股的行列。

美系外資表示，隨著AI推理需求快速增加，系統效能瓶頸逐漸轉向記憶體頻寬、容量及資料傳輸速度。記憶體3D堆疊被視為下一波重要架構趨勢，由過去配置於運算晶片旁，逐步轉向垂直整合。因此，混合鍵合（hybrid bonding）、晶圓對晶圓（WoW）整合及散熱共同設計（thermal co-design）的重要性也將同步提升。

愛普8月營收10.31億元，月減6.6%，年增150.8%，累計前八月營收66億元，年增109%。愛普三大產品線包括客製化記憶體（IoTRAM™）、矽電容產品（SSiCap™）和3D堆疊／異質整合（VHM）。

愛普指出，嵌入基板的矽電容（IPD, embedded in substrate）於本季進入量產出貨。目前需求能見度高，預期將在下半年有顯著營收貢獻，明年大規模放量。3D堆疊部分，已進入AI/HPC量產產品專案執行階段，其中1+8Hi VHMStack已成功完成產品功能展示，目前正在產品驗證，預計量產時程落在2027年底到2028年初，可望成為公司中長期重要成長引擎之一。