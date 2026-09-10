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電子傳產弱 台股盤中挫逾600點回測10日線

中央社／ 台北10日電

台股今天走弱，盤中加權指數一度下挫609點，摜破47000點關卡，跌破10日線約46637點，至46573點，不過，隨著買盤湧入，跌勢收斂。電子股和多數傳統產業股走跌。

至11時左右，台股加權指數為46806點，下跌376點，成交值新台幣4080億元。

蘋果（Apple）發表首款摺疊智慧手機iPhone Duo和新機iPhone 18 Pro與18 Pro Max，市場對於銷量展望保守看待，相關供應商台積電和鴻海股價走跌，台積電盤中一度達2440元，下跌25元，影響大盤約198點。

其餘電子權值股台達電和國巨也紛紛走跌，影響整體電子類股指數一度下挫逾1%。

傳統產業股也多數走跌，包括紡織、機電、營建和航運類股指數下挫逾1%；造紙類股震盪翻紅，相對抗跌。

傳產 台股 回測

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