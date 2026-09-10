電子傳產弱 台股盤中挫逾600點回測10日線

日本儲存型快閃記憶體（NAND Flash）大廠鎧俠（Kioxia）執行長太田裕雄9日表示，記憶體價格已經漲得夠多了，價格再漲可能打擊AI產業投資意願。記憶體族群10日普遍下跌，但跌勢不重，多下跌3%以內，群聯（8299）維持平盤，而愛普*（6531）逆勢大漲，盤中漲幅逾5%，重回千元之上。

2026-09-10 11:46