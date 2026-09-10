惠譽信評：台灣證券業成長強勁 但結構性差距擴大

惠譽信評預期，台灣證券業的獲利韌性在2026年剩餘期間仍可維持，因為2026年上半年表現非常強勁，儘管近期市場波動加劇。然而，亮眼的整體數據掩飾大型與小型券商之間日益擴大的差距。對較小型的獨立券商而言，結構性脆弱性正持續升高；若目前有利的市場環境反轉，這些弱點可能會更加明顯。

2026年上半年，整體行業淨利年增325%，年化股東權益報酬率由2025年的14.6%大幅升至34.1%。獲利成長相當全面，自營、經紀與承銷收入均受惠於強勁的市場活動。日均成交量創下390億美元的歷史新高，較2025年水準增加133%；融資餘額則升至250億美元，增幅達 73%。

大型券商持續透過集團綜效、數位平台，以及集團旗下投信公司日益擴大的ETF產品線，強化其市場地位。這些連結有助於取得機構資金流，也使大型券商受惠於散戶持續轉向投資ETF的趨勢。相較之下，小型券商的業務多元化程度較低，對自營收入的依賴較高，且經紀市占率持續流失。

前十大券商的調整後淨槓桿倍數，由2025年底的7.4倍升至9.6倍，但仍與台灣證券業在bbb+的行業風險經營環境下所對應bbb級別的資本水準與槓桿率評分相符。槓桿上升主要來自交割相關資產增加93%，以及高度擔保放款曝險增加 52%。投資部位亦增加 20%，部分原因是2026年上半年台灣證交所指數上漲59%，帶動評價利益增加。

惠譽不認為較高槓桿代表資產負債表風險等比例上升。因交易處理流程產生的交割應收款因存續期間短且客戶基礎分散通常風險較低。放款曝險增加所帶來的直接信用風險，則因充分擔保品要求、主動風險監控及曝險分散所緩解。在7月及8月市場修正期間，這些因素有助於限制已認列的信用損失。

投資部位增加也提高全體行業的市場風險，但各家公司曝險程度不一。大型券商通常透過降低方向性交易部位、投資組合再調整、避險及更廣泛的分散配置來控制風險，且因風控較強、風險管理政策執行更有效，因此更能承受市場衝擊。小型券商因更依賴自營交易，且業務多元化程度較低，在市場反轉時仍較為脆弱。

惠譽預期，多數公司即使槓桿上升，仍可維持適切的資本緩衝，這受惠於保留盈餘及持續的資產負債表管理。槓桿也可能持續動態變化；若市場活動降溫，槓桿水準可能回落。多數公司亦維持適切的流動性概況，具備足夠的流動資產以覆蓋短期資金需求，且資金來源日益多元化，包括次順位債與固定利率商業本票。