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台股開低一度急殺逾450點！台積電失守5日線 金融股挺身抗空

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

美股四大指數昨夜僅費半指數逆勢收紅，影響台股10日開盤下跌52.4點、報47,130.96點，惟開盤後賣壓迅速擴大，五大權值股僅日月光投控（3711）逆勢走高，台積電（2330）、欣興（3037）、廣達（2382）、南亞科（2408）等電子權值股同步走弱，拖累大盤跌點一度擴大至逾450點，47,000點及5日線相繼失守；盤面倚靠聯電（2303）、奇鋐（3017）以及玉山金（2884）等金控股奮力抗空，友達（2409）、聯電、群創（3481）交投相對熱絡。

美國長天期公債殖利率攀升，加上美伊衝突升溫推升油價，市場對通膨及聯準會9月升息疑慮升溫，美股三大指數周三連續第3個交易日收黑，道瓊、標普500及那斯達克分別下跌0.77%、0.48%及0.64%；惟費半逆勢上漲0.37%，台股ADR漲多跌少，日月光ADR大漲3.54%、聯電ADR上漲3.99%，台積電ADR則下跌0.83%，台指期盤後下跌194點、收46,984點，台股今日開盤面臨震盪壓力。

盤面上，五大權值股僅日月光投控開高至641元，其餘全數開低。台積電開低20元、報2,445元，退出失守5日線，聯發科（2454）開低至4,560元，台達電（2308）開低至1,775元，鴻海（2317）開低至250.5元。

類股方面，造紙、金融、航運、觀光餐旅等漲幅居前，油電燃氣、電子零組件、光電、其他電子等相對疲弱。

回顧台股9日表現，集中市場指數上漲77.58點、收47183.36點，成交值降至7,747.93億元。三大法人買超211.25億元，其中，外資買超209.24億元，投信買超20.85億元，自營商賣超（合計）18.84億元。

法人指出，台股量價背離、前高套牢賣壓及Fed政策與中東局勢仍添變數，短線宜買黑賣紅；惟AI需求基本面仍強，可留意先進封裝、CPO、散熱、電源及漲價題材，逢回擇優布局。

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