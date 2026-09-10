四族群受惠商機大 AI供應鏈規格升級浪潮全面啟動

統一投信研究團隊表示，由於雲端服務供應商屬於投入端，最終AI能否變現，仍須透過模型廠的年度經常性收入（ARR）來驗證。

自4月以來ARR成長加速，主要來自「程式開發」應用放量，以及「AI Agent」多輪工具使用帶來的高算力消耗。在需求能見度方面，輝達首次提前一年給出年度營收指引，預估2028年營收將成長70%，客戶實際需求甚至可能翻倍；除雲端服務供應商外，主權AI與主權基金等機構，也同樣觀察到加速的趨勢。

統一投信研究團隊指出，這股強勁的變現動能進一步擴散至供應鏈，新一代Rubin預計第4季量產，帶動各硬體環節迎來規格躍升與需求增長。

光通訊受惠於乘數效應並滲透至機櫃內部，2027年近封裝光學（NPO）將顯著放量且出貨量高於共同封裝光學（CPO）；PCB則因傳輸速率提升帶動規格升級，拉升平均銷售單價；載板受惠於晶片數量增加與規格升級，加上原物料價格與需求帶動，價格持續向上；被動元件（MLCC）則因功耗提升與空間受限，帶動高容值、小型化需求，市場熱度逐季加溫。

統一前沿科技主動式ETF（00411A）重點布局AI核心供應鏈、光通訊，及受惠於規格升級的供應鏈，根據申購買回清單，統計至9月8日，前五大持股包含能源設備巨頭Bloom Energy（6.08%）、AI晶片霸主輝達（5.88%）及太空經濟領頭羊SpaceX（5.77%）、光通訊大廠Lumentum及Palantir等。前十大還有華星光（4979）、緯穎（6669）、高力（8996）、奇鈜（3017）等台廠，也均是00411A的重點持股。