快訊

日本旅遊驚傳意外！高欣欣弟突中風急送醫 「900萬日幣醫療帳單」曝光

缺師救火隊／學校靠家長群組徵才 師資荒突破親師界限

國造磐龍反艦飛彈增產卻堆庫房 部隊缺兵「有彈無人」

聽新聞
0:00 / 0:00

四族群受惠商機大 AI供應鏈規格升級浪潮全面啟動

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

統一投信研究團隊表示，由於雲端服務供應商屬於投入端，最終AI能否變現，仍須透過模型廠的年度經常性收入（ARR）來驗證。

自4月以來ARR成長加速，主要來自「程式開發」應用放量，以及「AI Agent」多輪工具使用帶來的高算力消耗。在需求能見度方面，輝達首次提前一年給出年度營收指引，預估2028年營收將成長70%，客戶實際需求甚至可能翻倍；除雲端服務供應商外，主權AI與主權基金等機構，也同樣觀察到加速的趨勢。

統一投信研究團隊指出，這股強勁的變現動能進一步擴散至供應鏈，新一代Rubin預計第4季量產，帶動各硬體環節迎來規格躍升與需求增長。

光通訊受惠於乘數效應並滲透至機櫃內部，2027年近封裝光學（NPO）將顯著放量且出貨量高於共同封裝光學（CPO）；PCB則因傳輸速率提升帶動規格升級，拉升平均銷售單價；載板受惠於晶片數量增加與規格升級，加上原物料價格與需求帶動，價格持續向上；被動元件（MLCC）則因功耗提升與空間受限，帶動高容值、小型化需求，市場熱度逐季加溫。

統一前沿科技主動式ETF（00411A）重點布局AI核心供應鏈、光通訊，及受惠於規格升級的供應鏈，根據申購買回清單，統計至9月8日，前五大持股包含能源設備巨頭Bloom Energy（6.08%）、AI晶片霸主輝達（5.88%）及太空經濟領頭羊SpaceX（5.77%）、光通訊大廠Lumentum及Palantir等。前十大還有華星光（4979）、緯穎（6669）、高力（8996）、奇鈜（3017）等台廠，也均是00411A的重點持股。

供應鏈 輝達

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

AI驅動半導體新黃金十年 安聯00412A看好亞洲供應鏈長線契機

AI 擴大半導體受惠圈！亞洲供應鏈將迎新一輪成長循環

AI鏈五尖兵 高盛按讚

AI 投資熱潮擴散 亞洲半導體供應鏈評價重估契機

相關新聞

台股開低一度急殺逾450點！台積電失守5日線 金融股挺身抗空

美股四大指數昨夜僅費半指數逆勢收紅，影響台股10日開盤下跌52.4點、報47,130.96點，惟開盤後賣壓迅速擴大，五大權值股僅日月光投控（3711）逆勢走高，台積電（2330）、欣興（3037）、廣達（2382）、南亞科（2408）等電子權值股同步走弱，拖累大盤跌點一度擴大至逾450點，47,000點及5日線相繼失守；盤面倚靠聯電（2303）、奇鋐（3017）以及玉山金（2884）等金控股奮力抗空，友達（2409）、聯電、群創（3481）交投相對熱絡。

蘋果秋季發表新品 法人看好這三檔股票

Apple於台北時間9月10日凌晨發表18 Pro/Pro Max/Duo、Airpods 5與Apple Watch；群益投顧認為，大立光（3008）受惠於iPhone 18 Pro可變光圈鏡頭，維持「買進」投資建議、折疊式螢幕手機Hinge為新日興（3376）2026年下半年至2027年年獲利成長動能，投資評等為「買進」，目標價為242元。水冷散熱產品出貨成長，伺服器與網通領域展望佳，對奇鋐（3017）投資評等為「買進」，目標價為4,360元。

台股追價動能轉趨謹慎 法人：投資人靜待美通膨數據公布

台股進入前波高檔套牢區，市場追價意願轉趨謹慎，昨（9）日虎頭蛇尾，終場小漲77點、收47,183點，收盤點位攀歷史第三高。法人表示，台股目前追價動能降溫，市場靜待美國通貨膨脹數據公布後，新一輪多頭攻勢有望再起，如果量能有效放大，不排除台股下周就將挑戰歷史新高48,218點。

AI鏈五尖兵 高盛按讚

AI持續推升資料傳輸速度、頻寬與高密度運算需求，光子積體電路（PIC）及共同封裝光學（CPO）加速邁向規模化，帶動相關供應鏈迎來新一波成長。高盛在半導體展期間拜訪八家相關廠商後，歸納產業六大關鍵趨勢，點名五家台廠可望受惠。

就市論勢／記憶體、高階檢測 可低接

台股近期仍沿著8月26日反彈以來形成的上升趨勢線震盪走高，代表這波多頭格局仍未破壞。此外，大盤成交量逐步回溫。加上外資資金仍持續匯入，截至昨（9）日，外資在現貨市場已買超逾650億元，代表部分國際資金看的是後續幾季的企業獲利與產業成長。如果油價最終能夠回落至80美元附近，市場關注焦點勢必重新回到AI產業成長趨勢。

權值、金融股 定期定額夯

臺灣證券交易所昨（9）日公布8月定期定額交易戶數統計，個股市場在經歷前期的波段高點後，投資人的定期定額策略出現了明顯的結構性調整。8月個股前三名依舊由權值與金融巨頭把持，依序為台積電（2330）、玉山金、鴻海。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。