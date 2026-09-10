蘋果秋季發表新品 法人看好這三檔股票

Apple於台北時間9月10日凌晨發表18 Pro/Pro Max/Duo、Airpods 5與Apple Watch；群益投顧認為，大立光（3008）受惠於iPhone 18 Pro可變光圈鏡頭，維持「買進」投資建議、折疊式螢幕手機Hinge為新日興（3376）2026年下半年至2027年年獲利成長動能，投資評等為「買進」，目標價為242元。水冷散熱產品出貨成長，伺服器與網通領域展望佳，對奇鋐（3017）投資評等為「買進」，目標價為4,360元。

群益投顧表示，因DRAM與NAND Flash大幅漲價，iPhone18 Pro/ Pro Max皆漲價100美元，符合預期，iPhone Duo硬體規格與定價皆符合市場預期，因這次未發表基礎款iPhone18，以及iPhone Duo在開賣初期產量稀少，預期今年下半年銷量將較2025年同期下滑約10%，預估出貨量約1.26億支，因iPhone新機硬體規格與價格皆符合預期，盤後股價小漲0.65%。

因iPhone18 多樣光學系統規格更新，新鏡頭有利提高出貨價格，且這次iPhone Duo後市銷量看好，將有效推動大立光營收成長。

新日興於折疊螢幕式產品Hinge與美系客戶已開發多年，美系客戶今年第3季發布首款折疊式螢幕手機，新日興為Hinge供應商之一。折疊式螢幕手機Hinge為新日興今年下半年至2027年獲利成長動能。

水冷散熱產品出貨成長，伺服器與網通領域展望佳，對奇鋐投資評等為Buy，目標價為 4,360 元。

群益投顧表示，這次發表會最大亮點，也就是Apple首款摺疊手機iPhone Duo。這款產品具備內外雙螢幕設計，並將兩塊電池與先進鉸鏈技術結合，今年10月26日開始預購，定價1,999美元起跳。

由於記憶體大幅漲價，iPhone 18 Pro售價1,199美元起，Pro Max為1,299美元起，較前一代產品漲價100美元；今年新機新增二款新色，分別是冰川藍與勃根地紅。兩款手機皆於今年9月12日開始預購，並在9月18日正式出貨上市。

Apple第一款摺疊手機─iPhone Duo，具有黑、白雙色，內部螢幕為7.6吋Super Retina XDR，外部則配備5.4吋螢幕。

與傳統iPhone比較，iPhone Duo具備更特別的功能，例如，可展開進行分割畫面多工作業、半摺疊狀態下的免持觀賞與待機模式，相機更獨具雙螢幕預覽功能，被攝者能看見自己，還有吸引小孩看鏡頭的動畫功能，以及能自動捕捉完美瞬間的智慧拍攝，售價為1,999美元起跳，提供256GB至2TB儲存容量。