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台指期夜盤下跌 法人：台股可能面臨47000點保衛戰

中央社／ 台北10日電

美股主要指數多數收低，與台股關聯性高的費城半導體指數上漲43.45點，相對強勢。法人表示，台股9日上漲77.58點，收在47183.36點，台指期夜盤下跌194點，台股今天可能面臨47000點保衛戰。

國際油價飆破每桶100美元，美國公債殖利率上升，美股多數收低。道瓊工業指數下跌405.41點，跌幅0.77%；標普500指數下跌37.16點，跌幅0.48%；那斯達克指數下滑168.07點，跌幅0.64%；費城半導體指數上漲43.45點，漲幅0.37%。

國內外產業訊息方面，蘋果公司（Apple）發表首款摺疊智慧型手機iPhone Duo。蘋果同時展示iPhone 18Pro與18 Pro Max手機，這是蘋果知名非摺疊主力機種的最新版本。

受惠傳統海運旺季，海運價量穩健，貨櫃三雄長榮、陽明和萬海8月營收較7月成長，也比去年同期大增近5至6成。

伺服器廠緯穎9月進行除權交易，每仟股配發1982.79460股股票股利，引發畸零股爭議。緯穎公告，完成湊足整股登記後，將依除權最後過戶日的股東名冊，先洽持股數1股至15股（含）股東為特定人，依面額新台幣10元，每戶得認購1股，這次認購的權利不得移轉。

台指期 夜盤 台股

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蘋果秋季發表新品 法人看好這三檔股票

Apple於台北時間9月10日凌晨發表18 Pro/Pro Max/Duo、Airpods 5與Apple Watch；群益投顧認為，大立光（3008）受惠於iPhone 18 Pro可變光圈鏡頭，維持「買進」投資建議、折疊式螢幕手機Hinge為新日興（3376）2026年下半年至2027年年獲利成長動能，投資評等為「買進」，目標價為242元。水冷散熱產品出貨成長，伺服器與網通領域展望佳，對奇鋐（3017）投資評等為「買進」，目標價為4,360元。

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台股進入前波高檔套牢區，市場追價意願轉趨謹慎，昨（9）日虎頭蛇尾，終場小漲77點、收47,183點，收盤點位攀歷史第三高。法人表示，台股目前追價動能降溫，市場靜待美國通貨膨脹數據公布後，新一輪多頭攻勢有望再起，如果量能有效放大，不排除台股下周就將挑戰歷史新高48,218點。

AI鏈五尖兵 高盛按讚

AI持續推升資料傳輸速度、頻寬與高密度運算需求，光子積體電路（PIC）及共同封裝光學（CPO）加速邁向規模化，帶動相關供應鏈迎來新一波成長。高盛在半導體展期間拜訪八家相關廠商後，歸納產業六大關鍵趨勢，點名五家台廠可望受惠。

就市論勢／記憶體、高階檢測 可低接

台股近期仍沿著8月26日反彈以來形成的上升趨勢線震盪走高，代表這波多頭格局仍未破壞。此外，大盤成交量逐步回溫。加上外資資金仍持續匯入，截至昨（9）日，外資在現貨市場已買超逾650億元，代表部分國際資金看的是後續幾季的企業獲利與產業成長。如果油價最終能夠回落至80美元附近，市場關注焦點勢必重新回到AI產業成長趨勢。

權值、金融股 定期定額夯

臺灣證券交易所昨（9）日公布8月定期定額交易戶數統計，個股市場在經歷前期的波段高點後，投資人的定期定額策略出現了明顯的結構性調整。8月個股前三名依舊由權值與金融巨頭把持，依序為台積電（2330）、玉山金、鴻海。

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