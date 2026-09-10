台指期夜盤下跌 法人：台股可能面臨47000點保衛戰

美股主要指數多數收低，與台股關聯性高的費城半導體指數上漲43.45點，相對強勢。法人表示，台股9日上漲77.58點，收在47183.36點，台指期夜盤下跌194點，台股今天可能面臨47000點保衛戰。

國際油價飆破每桶100美元，美國公債殖利率上升，美股多數收低。道瓊工業指數下跌405.41點，跌幅0.77%；標普500指數下跌37.16點，跌幅0.48%；那斯達克指數下滑168.07點，跌幅0.64%；費城半導體指數上漲43.45點，漲幅0.37%。

國內外產業訊息方面，蘋果公司（Apple）發表首款摺疊智慧型手機iPhone Duo。蘋果同時展示iPhone 18Pro與18 Pro Max手機，這是蘋果知名非摺疊主力機種的最新版本。

受惠傳統海運旺季，海運價量穩健，貨櫃三雄長榮、陽明和萬海8月營收較7月成長，也比去年同期大增近5至6成。

伺服器廠緯穎9月進行除權交易，每仟股配發1982.79460股股票股利，引發畸零股爭議。緯穎公告，完成湊足整股登記後，將依除權最後過戶日的股東名冊，先洽持股數1股至15股（含）股東為特定人，依面額新台幣10元，每戶得認購1股，這次認購的權利不得移轉。