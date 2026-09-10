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台股追價動能轉趨謹慎 法人：投資人靜待美通膨數據公布

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股進入前波高檔套牢區，市場追價意願轉趨謹慎，昨（9）日虎頭蛇尾，終場小漲77點、收47,183點，收盤點位攀歷史第三高。法人表示，台股目前追價動能降溫，市場靜待美國通貨膨脹數據公布後，新一輪多頭攻勢有望再起，如果量能有效放大，不排除台股下周就將挑戰歷史新高48,218點。

美國非農就業數字高於預期，加上本周將公布消費者物價指數（CPI），投資人擔心美國聯準會Fed）升息，市場屏息以待，使台股昨日多空拉鋸，早盤一度上漲逾440點來到47,548點，之後翻黑，高低點落差487點，終場震盪收小紅，漲幅0.1%，成交金額縮水11.5%到8,159億元，為8月25日7,242億元以來新低。

在法人資金動向方面，外資昨日買超209.2億元，連四買，累計金額達1,787億元，台指期未平倉淨空單則減少1,196口至81,066口；投信由賣轉買超20.8億元；自營商賣超18.8億元，連二賣、累計賣超204.2億元。三大法人合計買超211.2億元。

盤面上，權值股漲跌互見，台積電（2330）尾盤走弱，終場下跌5元，收2,465元，跌幅0.2%；鴻海（2317）及廣達（2382）較強勢，但聯發科（2454）因遭晨星降評至「賣出」，目標價僅4,000元，衝擊股價開低收低，大跌85元、收4,625元，台達電（2308）也收黑；但大立光（3008）、健策（3653）、台光電（2383）逆勢突圍，千金股維持在48檔。

在19大類股中，油電類股指數狂漲8.9%，反映通膨預期升溫；航運、水泥、塑膠等指數均漲逾1%表現強勢。電子指數則漲0.2%；在相關族群中，以利基型記憶體、印刷電路板（PCB）、高速傳輸等表現較亮眼。

台股量能萎縮，成為後市上攻隱憂。綜合第一金投顧董事長黃詣庭、統一投顧董事長黎方國看法，上市櫃公司8月營收不俗，台股基本面仍強，但通膨及升息等不確定因素多，市場觀望氣氛濃厚，下檔有撐，但急漲不易。成交量必須有效放大，才有利台股持續上攻，年底仍有望挑戰5萬點，但很可能來回拉扯，以盤代跌。

黃詣庭指出，主要市場債券殖利率偏高，資金成本上揚，加上台股可能走慢牛行情，大幅限制運用槓桿快速放大投資報酬成效，因此建議投資人短期內謹慎使用槓桿工具，並提高現金部位。

台股 美國聯準會 Fed

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