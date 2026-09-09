布蘭特原油站上100美元 台指期夜盤紅翻黑

台指期夜盤9日開盤時，一度在美股那斯達克電子盤反彈帶動中，以47,214點、上漲36點開出後，一度上衝至47,295點、上漲117點，但隨布蘭特原油突破100美元大關，美股電子盤由紅翻黑拖累中指數同步下殺，最低來到46,784點、下跌394點，截至晚間約21點，指數來到約46,872點、下跌306點。

9日美股電子盤焦點，在於美伊再起新一波戰火，互襲油輪中，國際油價持續走高，布蘭特原油突破100美元大關，WTI也應聲站上95美元，道瓊、那斯達克、標普電子盤由紅翻黑，且在晚間23點左右，美國財政部將公布長期公債回購操作規模，國際大行預估回購規模將逾40億美元，部分機構看子將達百億美元、也有機構估50~60億美元下，10年期公債殖利率呈現小漲、20年與20年則是小跌中，電子盤跌勢擴大，也令市場看好蘋果在10日凌晨召開新品發表會的情緒受到影響，在晚間20點40分過後，那斯達克電子盤下跌逾150點，道瓊電子盤則下跌逾300點，也拖累台指期夜盤走勢。

其中，台積電（2330）期夜盤在晚間約21點時，來到2,465元、下跌6元附近遊走，電子期下跌0.74%，半導體期下跌1.19%，中型100期貨指數下跌0.93%。

市場專家建議，就技術面來說，9日台股價漲量縮，成交量能已經連兩天低於20日均量，短線將反覆震盪整理，化解47,400點以上高檔壓力，下檔支撐暫看9月7日多方缺口46,620點，只要能守住，多頭格局不變，待量回升後仍能再創波段新高。類股表現方面，電子權值股漲勢分歧，金融指標股跌破5日線短線轉為震盪，不過塑化和航運逆勢撐盤；漲價概念股仍受資金青睞，如利基型記憶體IC、PCB、砷化鎵、石英元件與IC基板。