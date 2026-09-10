就市論勢／記憶體、高階檢測 可低接

盤勢分析

台股近期仍沿著8月26日反彈以來形成的上升趨勢線震盪走高，代表這波多頭格局仍未破壞。此外，大盤成交量逐步回溫。加上外資資金仍持續匯入，截至昨（9）日，外資在現貨市場已買超逾650億元，代表部分國際資金看的是後續幾季的企業獲利與產業成長。如果油價最終能夠回落至80美元附近，市場關注焦點勢必重新回到AI產業成長趨勢。

投資建議

AI資本支出持續擴大，記憶體正從伺服器配角轉為AI基礎建設核心。隨AI推論需求提升，單一CPU推論模組的記憶體配置需求已達約1.5TB，帶動DRAM需求快速成長。台廠同樣受惠，8月南亞科（2408）營收年增約560%、華邦電（2344）年增約289%，顯示記憶體景氣已由供需改善進一步擴散至整體產業鏈。

AI高階檢測同樣值得留意。興櫃股王漢測將於9月下旬掛牌上櫃，檢測族群將成市場資金關注焦點。因此第3季若出現市場震盪，投資人可逢低留意獲利持續上修的AI供應鏈，除了記憶體外，載板、液冷散熱與高階檢測族群也值得關注。