聽新聞
0:00 / 0:00

IR議合服務平台 大升級

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

投資，最重要的是掌握資訊、看懂價值。為協助投資人更快速掌握上市櫃公司全貌，了解企業投資價值，臺灣指數公司（TIP）宣布，推出全新升級的「IR議合服務平台2.0」版本，新增公司篩選、比較功能，並全面優化介面與資訊內容，讓投資人關係溝通與議合效率再升級，也讓體質優良的企業有機會被市場看見。

IR議合服務平台有三大改版重點，讓資訊找得到、看得懂、用得上。第一，公司篩選功能：提供使用者多維度的篩選條件，涵蓋市場別、產業別、TIP台灣永續評鑑、財務指標、估值指標、交易量及法人動向等面向，且可依據不同投資策略或研究需求，快速篩選出符合條件的上市櫃公司清單。

第二，公司比較功能：使用者篩選公司後，可進一步將多家公司的關鍵指標並列比較，以圖表方式清晰呈現公司營益分析，提供更直觀的決策參考，方便投資人深入進行公司研究，企業也能掌握同業綜合表現。

第三，架構重組、資料升級：此次改版重新調整功能架構，視覺化設計也同步升級，以期優化瀏覽體驗。本次擴充每家上市上櫃公司專屬網頁資訊，由公司業務、財務、ESG資訊、法說會簡報，整合延伸至企業價值報告相關資訊，方便國內外使用者一站式洞悉台灣上市櫃公司重要資訊。

臺灣指數公司表示，證交所將持續精進IR議合服務平台功能，強化資本市場溝通效率。

指數 投資人

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

玉山證券新官網上線 整合ETF專區與投資內容打造投資決策新體驗

台新證券深耕資本市場 推動數位金融教育有成

凱基證券獲財富管理評鑑8項大獎 專業受高度肯定

葉銀華／董事會為何會逐漸失靈？

相關新聞

台股追價動能轉趨謹慎 法人：投資人靜待美通膨數據公布

台股進入前波高檔套牢區，市場追價意願轉趨謹慎，昨（9）日虎頭蛇尾，終場小漲77點、收47,183點，收盤點位攀歷史第三高。法人表示，台股目前追價動能降溫，市場靜待美國通貨膨脹數據公布後，新一輪多頭攻勢有望再起，如果量能有效放大，不排除台股下周就將挑戰歷史新高48,218點。

權值、金融股 定期定額夯

臺灣證券交易所昨（9）日公布8月定期定額交易戶數統計，個股市場在經歷前期的波段高點後，投資人的定期定額策略出現了明顯的結構性調整。8月個股前三名依舊由權值與金融巨頭把持，依序為台積電（2330）、玉山金、鴻海。

AI鏈五尖兵 高盛按讚

AI持續推升資料傳輸速度、頻寬與高密度運算需求，光子積體電路（PIC）及共同封裝光學（CPO）加速邁向規模化，帶動相關供應鏈迎來新一波成長。高盛在半導體展期間拜訪八家相關廠商後，歸納產業六大關鍵趨勢，點名五家台廠可望受惠。

就市論勢／記憶體、高階檢測 可低接

台股近期仍沿著8月26日反彈以來形成的上升趨勢線震盪走高，代表這波多頭格局仍未破壞。此外，大盤成交量逐步回溫。加上外資資金仍持續匯入，截至昨（9）日，外資在現貨市場已買超逾650億元，代表部分國際資金看的是後續幾季的企業獲利與產業成長。如果油價最終能夠回落至80美元附近，市場關注焦點勢必重新回到AI產業成長趨勢。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。