權值、金融股 定期定額夯

證交所公布8月定期定額數據，台積電、玉山金、鴻海居個股前三。聯合報系資料照

臺灣證券交易所昨（9）日公布8月定期定額交易戶數統計，個股市場在經歷前期的波段高點後，投資人的定期定額策略出現了明顯的結構性調整。8月個股前三名依舊由權值與金融巨頭把持，依序為台積電（2330）、玉山金、鴻海。

然而，在細部的月增減人數與排名上，卻反映出市場資金在居高思危的心態下，正在進行靈活的類股輪動與資產重新配置。

護國神山台積電8月定期定額交易戶數為23.1萬戶，相較於7月的23.6萬戶微幅減少5,031戶，月減幅約2.13％。

法人指出，台積電雖然在戶數上略有回檔，主因在於股價處於歷史相對高檔區間，部分散戶投資人採取觀望或分批布局策略，但其「定期定額一哥」的地位依舊穩如泰山，無損其長線投資價值的核心吸引力。

反觀金融股族群在8月迎來了顯著的資金派對與強勁的「補貨潮」。其中，永豐金表現最為驚豔，定期定額戶數從7月的1.1萬戶激增至1.4萬戶，單月大增3,096戶、月增幅高達28％，排名更一舉躍升至第十位。除了金融股大受青睞外，鴻海在AI供應鏈題材加持下，戶數月增10.9％來到2.5萬戶。

相對地，部分前期漲幅較大的個股如台達電月減12.2％、聯發科小幅下滑2.3％，顯示資金有自高基期科技股向基期相對安全、具高殖利率防禦性質的金融股及穩健權值股靠攏的鮮明趨勢。

另一方面，台股定期定額市場對ETF的熱情持續狂颺，8月整體ETF交易戶數展現出強韌的成長動能。

市場呈現出「市值型穩健創高、高股息持續吸金」的雙軌並行格局；投資人面對市場的多空震盪，越來越傾向透過指數化工具來落實長期紀律投資，使整體市場規模不斷突破天花板。