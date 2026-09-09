IR議合服務平台2.0新版上線 一站式洞悉台灣上市櫃公司重要資訊

投資最重要的是掌握資訊、看懂價值。為協助投資人更快速掌握上市櫃公司全貌，了解企業投資價值，台灣指數公司(TIP)宣布，推出全新升級的「IR議合服務平台2.0」版本，新增公司篩選、比較功能，並全面優化介面與資訊內容，讓投資人關係溝通與議合效率再升級，也讓體質優良的企業有機會被市場看見。

台灣指數公司說明三大改版重點，公司篩選功能是提供使用者多維度的篩選條件，涵蓋市場別、產業別、TIP台灣永續評鑑、財務指標、估值指標、交易量及法人動向等面向，且可依據不同投資策略或研究需求，快速篩選出符合條件的上市櫃公司清單。

公司比較功是在使用者篩選公司後，進一步將多家公司的關鍵指標並列比較，以圖表方式清晰呈現公司營益分析，提供更直觀的決策參考，方便投資人深入進行公司研究，企業也能掌握同業綜合表現。

改版後不僅架構重組，資料也升級，台灣指數公司表示，此次改版重新調整功能架構，視覺化設計也同步升級，優化瀏覽體驗，本次擴充每家上市上櫃公司專屬網頁資訊，由公司業務、財務、ESG資訊、法說會簡報，整合延伸至企業價值報告相關資訊，方便國內外使用者一站式洞悉台灣上市櫃公司重要資訊。