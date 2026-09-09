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IR議合服務平台2.0新版上線 一站式洞悉台灣上市櫃公司重要資訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為協助投資人更快速掌握上市櫃公司全貌，了解企業投資價值，台灣指數公司(TIP)宣布，推出全新升級的IR議合服務平台2.0版本，新增公司篩選、比較功能，並全面優化介面與資訊內容，讓投資人關係溝通與議合效率再升級，也讓體質優良的企業有機會被市場看見。免費註冊加入會員可進一步體驗IR與ESG進階服務，上市上櫃公司請email至 irengage@taiwanindex.com.tw索取專屬註冊連結。各界可至IR議合服務平台(https://irengage.taiwanindex.com.tw/ )體驗新版內容。

三大改版重點，讓資訊找得到、看得懂、用得上

1. 公司篩選功能：提供使用者多維度的篩選條件，涵蓋市場別、產業別、TIP台灣永續評鑑、財務指標、估值指標、交易量及法人動向等面向，且可依據不同投資策略或研究需求，快速篩選出符合條件的上市櫃公司清單。

2. 公司比較功能：使用者篩選公司後，可進一步將多家公司的關鍵指標並列比較，以圖表方式清晰呈現公司營益分析，提供更直觀的決策參考，方便投資人深入進行公司研究，企業也能掌握同業綜合表現。

3. 架構重組、資料升級：此次改版重新調整功能架構，視覺化設計也同步升級，以期優化瀏覽體驗。本次擴充每家上市上櫃公司專屬網頁資訊，由公司業務、財務、ESG資訊、法說會簡報，整合延伸至企業價值報告相關資訊，方便國內外使用者一站式洞悉台灣上市櫃公司重要資訊。

台灣指數公司表示，證交所集團致力推動提升企業價值，將持續精進IR議合服務平台功能，強化資本市場溝通效率，創造機構法人與企業更多溝通交流機會，及強化企業曝光度。

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