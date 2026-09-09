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台股漲勢小幅超車韓股

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
亞股資金流向。資料來源：Bloomberg，玉山投信整理
亞股資金流向。資料來源：Bloomberg，玉山投信整理

根據Bloomberg統計亞股上周資金流向，外資普遍賣超亞股，僅小額買超印尼及泰國。其中，賣超台股金額最高達24.07億美元，2026年以來累計賣超365億美元；韓國則是連續三周遭到提款，單周賣超18.5億美元，累計今年以來賣超逾1,100億美元。至於亞股上周漲跌幅互見，台股單周上漲0.47%，今年累積漲幅達60.72%，反超韓股成為亞股今年來漲幅第一；而單周跌幅最深則為韓股下跌1.50%，其他如中國大陸、馬來西亞跌幅也超過1%。

玉山科技島基金（原PGIM保德信科技島基金）經理人林哲宇表示，電子權值股上周持續高位震盪，鑑於上市櫃公司陸續公告8月營收，盤面焦點將關注個股營收數據。觀察台股上周指數遇回檔時量能皆能控制，即便進入震盪，持續走揚的月季線具一定支撐，目前月季線已上彎，近期只要遇拉回，即便幅度不大也有進場買盤出現；以指數位階來看，若能守穩季線45,000點，可望再度挑戰前波在6月23日的高點48,218點，操作偏向逢高調節短線漲多之族群，並逢低承接業績確定性高的族群，看好光通訊、ABF載板、成熟製程等業績確定性高且評價有回檔的產業。

玉山美元嚴選非投資等級債券ETF（00988B）經理人施沛昇表示，近期美債殖利率上升，反映市場仍看好美國經濟成長，至於是否需要升息讓通膨重返目標，須等待更多經濟數據出爐後才能判斷。非投資等級債方面，8月發行市場回溫，單月發行規模為267億美元，年初至今累計發行規模達2,316億美元，高於去年同期，其中高效能運算、AI與資料中心等相關企業融資需求大幅增加，已成為近期非投資等級債券市場新增供給的重要來源。施沛昇認為，儘管市場對通膨及貨幣政策仍有疑慮，但目前美國就業市場仍具韌性，非投資等級債違約率維持低檔，顯示企業基本面尚未明顯惡化，看好聚焦高票息債券ETF，適合追求收益與現金流的投資人，具備較佳的收益潛力與配息吸引力。

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