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三大法人回補220億元撐盤！台積電翻黑 「雙板」強攻台股仍收高77點

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股9日開高後一度大漲442.48點、觸及47,548.26點，惟電子權值股多空拉鋸，加上金控股賣壓擴大，指數隨後陷入高檔震盪。午盤過後台積電（2330）賣壓轉強、由紅翻黑，拖累大盤一度下跌45點、探至47,060.78點；所幸日月光投控（3711）、台塑化（6505）等權值股接力撐盤，加上載板族群走強，終場指數仍上漲77.58點、收47,183.36點，成交值縮至7,735億元，為近期低量，三大法人則合計買超220.81億元。

統計三大法人9日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超209.24億元，投信買超30.4億元；自營商賣超（合計）18.84億元，其中自營商（自行買賣）賣超12.18億元、自營商（避險）賣超6.66億元。

盤面上，權值股多空不一。台積電終場下跌5元、收2,465元，聯發科（2454）同步下跌1.8%、收4,625元，兩大權值股合計影響大盤跌點約80點；反觀日月光投控、廣達（2382）、大立光（3008）、聯電（2303）等個股走強，成為支撐指數的重要力量。

金融股則成為9日盤勢主要壓力來源，國泰金（2882）、富邦金（2881）、中信金（2891）等11檔金控股全面收黑。

族群方面，載板與面板漲勢相對一致。其中，面板股友達（2409）漲3.04%、收30.5元，群創（3481）漲2.66%、收50.1元，並分別以近58.8萬張、30.1萬張成交量，分居台股成交量冠亞軍。

載板方面，欣興（3037）大漲4.09%、收993元，盤中一度攻上1,005元，重新挑戰千元關卡；南電（8046）更強漲8.29%、收1,110元，盤中一度亮燈漲停，兩檔合計貢獻大盤漲點近40點。景碩（3189）也上漲1.5%、收812元，僅臻鼎-KY（4958）小跌0.59%、收502元，族群多數維持強勢。

整體而言，台股9日雖僅小漲77點，但盤中震盪近490點，權值股間的資金攻防明顯加劇；在三大法人轉為買超220.81億元、跌停家數掛零的情況下，後續仍須觀察台積電等大型權值股能否重新凝聚上攻動能。

台股 三大法人 台積電 自營商 金控股 權值股

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