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台股量縮收盤微幅上漲77點 台積電收低5元、APPLE雙光閃亮亮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股9日量縮小漲77.58點，收在47,183.36點。示意圖／ 聯合報系資料照
台股9日量縮小漲77.58點，收在47,183.36點。示意圖／ 聯合報系資料照

台股9日收盤上漲77.58點，漲幅0.16%，終場以47,183.36點作收，成交量7,735億元；台積電（2330）收盤價2,465元，下跌5元，跌幅0.2%。

今日大型權值股持穩，僅由日月光投控（3711）、欣興（3037）、台塑化（6505）、南電（8046）、廣達（2382）及大立光（3008）等股推升指數，蘋果秋季發表會登場前，大立光及玉晶光（3406）同展強勢。

今日成交金額大且走高為：聯電（2303）、欣興、友達（2409）、穩懋（3105）、南亞（1303）、群創（3481）、日月光投控、南電及緯創（3231）；成交金額大且疲軟者則為：華邦電（2344）、聯發科（2454）、南亞科（2408）、國巨*（2327）、聯亞（3081）、世芯KY（3661）、穎崴（6515）、台虹（8039）及富喬（1815）。

群益投顧表示，以相對位置而言，台股相對主連動市場基期明顯偏高。台股再度逼近歷史高檔，對照主連動市場南韓綜合指數仍壓在7月下旬起跌點，費半指數甚至仍處在6月下旬起跌以來低檔區。

短線大盤在歷史高檔上下存受制技術面反壓轉震盪壓力；在相對基期偏高下，若後續韓股、費半續反彈，台股可能越往上越呈現僅少數電子權值股作價挹注指數狀況，而若費半再度受制季線等反壓轉跌，台股短線補跌壓力估將轉劇。

Apple 台積電 量縮

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