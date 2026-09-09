台積電、金融股壓盤 法人看台股震盪向上

蘋果新品發表會將在台北時間10日凌晨1點開始，光學鏡頭族群齊漲，大立光（3008）終止跌勢，盤中上漲逾5%，揚明光（3504）、中揚光（6668）上漲逾4%，今國光（6209）漲逾2%。而玉晶光（3406）漲勢最強，股價急拉漲停板，攻至1,110元，創下歷史新高。

2026-09-09 12:36