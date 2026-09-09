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台積電、金融股壓盤 法人看台股震盪向上
美股四大指數昨（8）日跌多漲少，以費城半導體指數上漲1.3%最高。台股今（9）日開高後陷入震盪，盤中最高上漲442點至47,548點，不過12時過後一度紅翻黑。台積電（2330）最低下跌10元至2,460元，金融指數下跌1.6%，壓抑盤勢漲點。
法人指出，受外資回補持股帶動，台股昨日早盤上攻波段高點，惟逢高賣壓衝擊後壓回，終場以下跌220點作收。櫃買指數同步上攻後拉回。盤面強勢類股為IP、光通訊及三五族等。
外資持續加碼台股，加上台股均線架構偏多，預期指數持續上攻，惟逼近前高反壓區，震盪將趨激烈。指數震盪向上，操作建議加碼AI商機、營收創高與法人加碼股。做多可留意AI伺服器相關、半導體及塑膠股。
法人表示，整體來看，大盤昨日賣壓仍以特定族群的獲利了結為主，尚未演變成全面性的資金撤出。後續可持續關注AI伺服器供應鏈跌勢是否止穩、成交量能否回升，作為判斷這波賣壓是否延續的觀察指標。
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