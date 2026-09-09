8月定期定額大洗牌 台積電消風！資金大舉轉進金融股與權值防禦標的

臺灣證券交易所公布8月定期定額交易戶數統計，個股市場在經歷前期的波段高點後，投資人的定期定額策略出現了明顯的結構性調整。本月個股前三名依舊由權值與金融巨頭把持，依序為台積電（2330）、玉山金（2884）與鴻海（2317）。然而，在細部的月增減人數與排名上，卻反映出市場資金在居高思危的心態下，正在進行靈活的類股輪動與資產重新配置。

護國神山台積電8月定期定額交易戶數為23.1萬戶，相較於7月的23.6萬戶微幅減少5,031戶，月減幅約2.13％。法人指出，台積電雖然在戶數上略有回檔，主因在於股價處於歷史相對高檔區間，部分散戶投資人採取觀望或分批布局策略，但其「定期定額一哥」的地位依舊穩如泰山，無損其長線投資價值的核心吸引力。

反觀金融股族群在8月份迎來了顯著的資金派對與強勁的「補貨潮」。其中，永豐金（2890）表現最為驚豔，定期定額戶數從7月的1.1萬戶激增至1.4萬戶，單月大增3,096戶、月增幅高達28％，排名更一舉躍升至第10位；台新新光金（2887）亦展現強大吸金能力，戶數大增23.6％至12,259戶。此外，富邦金（2881）、中信金（2891）分別繳出12％與10.9％的亮眼雙位數成長，戶數分別達到1.6萬戶與2.19萬戶。

除了金融股大受青睞外，權值股鴻海在AI供應鏈題材加持下，戶數月增10.88％來到2.5萬戶；中華電（2412）、元大金（2885）也分別錄得8.68％與9.73％的穩健成長。相對地，部分前期漲幅較大的個股如台達電（2308）月減12.2％、聯發科（2454）小幅下滑2.3％，顯示資金有自高基期科技股向基期相對安全、具高殖利率防禦性質的金融股及穩健權值股靠攏的鮮明趨勢。