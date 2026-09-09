光通訊佳訊頻傳 台廠早盤一度大漲

美股光通訊產業傳出兩大動作，首先是高通宣布與亞馬遜達成合作協議，其中涵蓋用於連接計算組件的高速光連接技術，相關芯片訂單十年內最高可達600億美元，再來則是康寧公司宣布與美國電信巨頭Verizon簽署一項為期多年的、價值數十億美元的光纖長單，兩大消息帶動昨晚美股光通訊族群大漲，帶動華星光（4979）、光聖（6442）等台廠今（9）日早盤一度大漲。

高通此次向亞馬遜發行認股權證，授予其以每股161.26美元的行權價購買最多2500萬股高通普通股的權利，認股權證的歸屬與亞馬遜對高通服務器芯片產品的實際採購直接掛鉤，採購上限爲600億美元，其中光通訊方面，雙方將基於高通的SerDes和光學DSP技術，合作開發支持AI基礎設施規模擴張與帶寬需求增長的高性能光互聯解決方案，當前目標延伸至1.6T，並覆蓋未來產品。

康寧則和Verizon 簽署長期供應合約，將在2027年至2032年間向Verizon供應超過8000萬英里的高密度光纖及連接方案，同時覆蓋消費者寬帶（FTTH）和AI數據中心骨幹網兩大場景。

兩大協議無疑都意味著，在這場AI大基建浪潮中，光通訊將會是未來的最重要的一環，因此北美巨頭們紛紛開始擴大布局，進而帶動相關供應鏈股價大漲。