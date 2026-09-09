轉型想像空間有多大？面板雙虎今年股價飆逾1倍 法人卻賣超近49萬張

隨著年底促銷旺季備貨需求升溫，加上上游零組件成本維持高檔，集邦科技最新公布的9月上旬面板價格預測顯示，TV面板報價可望全面止跌。產業基本面出現打底訊號之際，面板雙虎友達（2409）、群創（3481）近期也成為市場交投焦點，雙雙穩居成交量冠亞軍，股價表現更早已脫離傳統面板景氣循環。

8日早盤，友達以30.55元開出，最高衝至32.2元，漲幅一度近8.8%；群創則以49.35元開出，最高達51.6元，漲幅達5.7%，盤中漲幅雖有所收斂，多頭氣勢仍在。截至9月8日，友達2026年以來股價累計大漲141.6%，群創漲幅更達186.2%，雙雙翻倍。

值得注意的是，面板雙虎股價今年大幅上漲，三大法人籌碼卻呈現截然不同的走勢。統計2026年以來截至9月8日，三大法人賣超群創30.53萬張，其中外資賣超31.65萬張、自營商賣超2.78萬張，僅投信買超3.9萬張；友達則遭三大法人賣超18.42萬張，包括外資賣超20.36萬張、投信賣超2.55萬張，自營商則買超4.5萬張。兩家公司合計遭三大法人賣超48.95萬張。

近期籌碼則開始出現分化。友達9月以來獲三大法人回補逾30.1萬張，其中外資買超27.8萬張，8日單日更獲外資買超85,222張、三大法人買超90,010張；反觀群創8日仍遭外資賣超42,072張，三大法人賣超44,675張，9月以來累計賣超2,142張。換言之，雖然雙虎股價均已大幅上漲，但近期法人資金態度並不一致，股價與法人累計籌碼的背離仍是市場觀察焦點。

從產業面來看，面板市場目前率先出現止跌訊號。集邦科技預期，年底促銷旺季備貨需求升溫，加上零組件成本維持高檔，有助TV面板報價在9月全面止跌。

群創董事長洪進揚日前表示，顯示器事業仍面臨零組件成本上升及部分市場需求疲弱等挑戰，其中NB展望相對保守；TV則可望穩定成長，若出貨量、價格及成本控制得宜，營運表現有機會維持穩健；商用顯示器及工控應用則有不錯表現。至於非顯示器領域，則維持穩健成長。

因此，對雙虎而言，面板報價止跌提供傳統本業基本面的支撐，但這波股價漲幅顯然已不只是單純反映面板價格變化，市場更關注的是兩家公司能否透過非顯示布局，降低對傳統面板景氣循環的依賴。

友達近年持續推動資產活化及輕資產策略。公司2021年以9.05億元出售竹科L3B廠予世界先進（5347），2024年再以81億元出售台南廠及友達晶材后里部分建物、設施予美光；今年9月2日董事會再拍板，以3.5億新加坡幣、約87.53億元出售新加坡L4B廠予威騰及／或其指定人，處分利益將待買方取得當地主管機關核准後確認。

除資產配置調整外，友達也持續將既有面板製程能力延伸至透明顯示、穿戴式裝置、車外頭顯及μLED光通訊等新應用。其中μLED光通訊由富采（3714）提供發光端、鼎元（2426）提供收光端，友達負責組裝，目前產品仍處於設計及送樣階段，預計2027年下半年逐步落地。

群創則積極布局車用、智慧醫療、衛星通訊及半導體封裝等非顯示高利基市場。旗下CarUX收購日商Pioneer已完成交割並開始併表，市場預期車用營收可望翻倍，隨產品組合改善，也有助毛利提升，車用事業成為2026年主要成長動能之一。

對面板雙虎而言，TV面板報價止跌，意味傳統本業最壞情況有機會逐步改善；而資產活化與非顯示布局，則提供另一條成長路徑。只是，在股價今年已提前大漲逾1倍的情況下，後續真正的關鍵，仍在於轉型布局能否進一步轉化為營收與獲利，從市場想像逐步落實為實質基本面，這也將是雙虎下一階段能否延續高評價的關鍵。