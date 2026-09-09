蘋果發表會明登場 光學鏡頭股齊漲、玉晶光漲停創新高

蘋果新品發表會將在台北時間10日凌晨1點開始，光學鏡頭族群齊漲，大立光（3008）終止跌勢，盤中上漲逾5%，揚明光（3504）、中揚光（6668）上漲逾4%，今國光（6209）漲逾2%。而玉晶光（3406）漲勢最強，股價急拉漲停板，攻至1,110元，創下歷史新高。

此次蘋果發表會最受矚目的產品是蘋果首款摺疊手機iPhone Ultra，還有iPhone 18 Pro和Pro Max，其他如新款智慧手表Apple Watch也將亮相。法人估計，2026、2027 年蘋果摺疊 iPhone 銷售量將分別達到 600、1,400 萬支，並可望於 2027 年成為全球第二大摺疊手機品牌、市占率達 24%；iPhone 18 Pro 銷售量，2026、2027 年可達 2.34、2.26 億支。

法人指出，折疊iPhone將配置內外兩組前置相機，預期玉晶光仍可望是前置相機主要供應商。但初期折疊iPhone滲透率低 ，預估2026年約占iPhone 18系列總出貨量8%，對營收貢獻有限；隨著出貨量逐步提升，法人預期在2027年對玉晶光的營收貢獻將更顯著。

玉晶光8月合併營收27.19億元，月增12.26%，年增0.72%。玉晶光表示，8月營收與去年同期相比，手機鏡頭增加，惟VR出貨產品減少，整體產品組合不同。玉晶光表示，第3季為客戶傳統鋪貨旺季，至於第4季營運需視客戶新品上市後消費者的反應而定。

玉晶光也布局矽光子應用，目前主要布局包括V-groove（V型槽）、MT Ferrule插芯，以及稜鏡、微透鏡陣列等產品。