集保結算所強化證券核心系統韌性 深化信任金融實踐

台股近年交易熱絡，股市日均成交值站穩兆元關卡，量價屢創新高，投資人參與度亦持續攀升。臺灣集中保管結算所肩負資本市場後台重任，負責全市場有價證券集中保管、帳簿劃撥、登錄交付、證券所有人名冊產製及配發等多元服務，各項作業環環相扣。

為確保市場在高交易量下維持安全順暢運行，集保結算所總經理陳德鄉表示，近期已順利完成證券核心系統優化，兼顧運作效率與市場安全，這次優化聚焦三大面向，顯著提升後台處理量能與營運韌性：

一、提升成交資料處理量能

當市場交易量暴增時，龐大的買賣資料容易造成系統運算壓力。近期臺股交投活絡，單日最大成交筆數1,152萬餘筆已達歷史天量，雖距集保結算所系統處理量能仍有不小差距，但集保結算所已預先透過優化運算程式與資料庫維護架構，將系統成交資料的最大處理容量再提升30%以上，確保即便未來市場出現極大交易量，所有買賣交割與對帳作業依然順暢、不塞車。

二、提高證券借貸及定期定額成交處理量

近年證券商有價證券借貸作業交易量逐年成長，原與證交所資料交換採即時逐筆交易辦理，經優化後改以多工處理架構，效能提高5倍以上，有效縮短帳務撥轉的等待時間。

另因應小資存股族大增，針對深受市場青睞的定期定額業務，全面優化為「檔案到位即時處理」，證券商傳送資料後即可同步核算，大幅縮短分配結果產出時間，每日定期定額最大處理容量自770萬筆提升至2,000萬筆以上，不僅提升證券商查詢與核帳作業效率，也讓投資人更快確認扣款與存股明細。

三、縮短夜間維護作業時程

目前臺灣全體投資人證券餘額資料量已超過1.2億筆，每到營業日結束，集保結算所必須精準核對每一位投資人的最新證券庫存。隨著每日成交筆數攀升，集保結算所透過多工平行作業機制及資料庫維護技術，大幅提升系統效能，以市場高峰單日1,000萬筆成交資料，夜間帳務維護時程可以從4小時大幅縮減為2.5小時內，作業時間大幅減少近四成，除加快整體批次作業運作速度，並可大幅提升因應市場異常情況的作業能力與韌性。此外，亦使隔日市場查詢運作更具時效，並預先為銜接國際證券市場與因應主管機關各項新政策制度發展奠定穩固基礎。

集保結算所強調，證券結算交割作業攸關全市場廣大投資人資產權益，集保結算所始終以「安全穩健」為最高原則。所有系統效能優化措施上線前，均經嚴謹測試及新舊作法平行驗證，逐項確認資料一致性，確保帳務處理正確無誤後始正式導入，兼顧作業效能與帳務安全。

集保結算所未來將持續精進核心業務資訊系統，強化金融營運韌性及服務效能，並深化信任金融的實踐，以穩健、安全、創新為基石，持續為台灣資本市場提供多元、優質、便捷的服務。