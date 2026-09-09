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新興市場本地資金承接外資賣盤 AI 仍是非常重要的正面催化因素

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

雖然外資最近賣超以台、韓為主的新興股市，但富蘭克林坦伯頓新興國家基金新興市場月收益基金經理人賽加爾（Chetan Sehgal）分析，新興市場本地資金承接外資賣盤，顯示本地投資人對自身國家經濟與企業基本面的信心提高，此為與過去周期不同的重要變化，也突顯全球市場領導地位正進入轉折點。

賽加爾表示，在可預見的未來，AI支出仍將持續大幅成長，未來五年AI支出預計仍將增加一倍以上，這是非常重要的正面催化因素。AI產業發展創造的股市多頭行情第一階段，由最直接受惠的半導體與AI供應鏈領漲，許多其他股票尚未參與這波漲勢。

事實上，賽加爾指出，若排除新興市場指數的前三大權值股，指數其餘成分股的長期報酬仍相對低迷。這顯示市場漲勢高度集中，也代表AI權值股以外仍存在可觀的評價修復空間，更多產業與個股可望參與下一波漲勢。

富蘭克林投顧指出，因應中東局勢重燃帶動油價走高，與強勁非農就業數據強化政策緊縮預期，未來一周關注焦點於美國通貨膨脹數據與甲骨文財報，將進一步檢視利率與估值壓力，與檢驗AI投資能否帶來實際成長。

展望後市，富蘭克林投顧認為，全球景氣與獲利基本面仍相對穩健具韌性，股市仍具正向前景，股市布局持續看好AI趨動下的景氣多頭行情，但隨美債殖利率曲線陡峭化與10年期公債上行趨升，建議股市配置可留意不同風格機會，包括循環、價值與小型股題材。

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