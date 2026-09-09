新興市場本地資金承接外資賣盤 AI 仍是非常重要的正面催化因素

雖然外資最近賣超以台、韓為主的新興股市，但富蘭克林坦伯頓新興國家基金暨新興市場月收益基金經理人賽加爾（Chetan Sehgal）分析，新興市場本地資金承接外資賣盤，顯示本地投資人對自身國家經濟與企業基本面的信心提高，此為與過去周期不同的重要變化，也突顯全球市場領導地位正進入轉折點。

賽加爾表示，在可預見的未來，AI支出仍將持續大幅成長，未來五年AI支出預計仍將增加一倍以上，這是非常重要的正面催化因素。AI產業發展創造的股市多頭行情第一階段，由最直接受惠的半導體與AI供應鏈領漲，許多其他股票尚未參與這波漲勢。

事實上，賽加爾指出，若排除新興市場指數的前三大權值股，指數其餘成分股的長期報酬仍相對低迷。這顯示市場漲勢高度集中，也代表AI權值股以外仍存在可觀的評價修復空間，更多產業與個股可望參與下一波漲勢。

富蘭克林投顧指出，因應中東局勢重燃帶動油價走高，與強勁非農就業數據強化政策緊縮預期，未來一周關注焦點於美國通貨膨脹數據與甲骨文財報，將進一步檢視利率與估值壓力，與檢驗AI投資能否帶來實際成長。

展望後市，富蘭克林投顧認為，全球景氣與獲利基本面仍相對穩健具韌性，股市仍具正向前景，股市布局持續看好AI趨動下的景氣多頭行情，但隨美債殖利率曲線陡峭化與10年期公債上行趨升，建議股市配置可留意不同風格機會，包括循環、價值與小型股題材。