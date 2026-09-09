台股量能攀高 集保成交資料處理容量提升逾30%

台灣集中保管結算所今天表示，股市日均成交值站穩兆元關卡，近月台股出現單日最大成交筆數1152萬餘筆，已達歷史天量，雖距系統處理量能仍有不小差距，但已預先透過優化運算程式與資料庫維護架構，將系統成交資料的最大處理容量提升30%以上。

市場交易量暴增時，龐大的買賣資料容易造成系統運算壓力。為確保市場在高交易量下維持安全順暢運作，集保結算所總經理陳德鄉表示，近期已順利完成證券核心系統優化，兼顧運作效率與市場安全，此次優化聚焦3大面向，首先是提升成交資料處理量能，顯著提升後台處理量能與營運韌性，確保即便未來市場出現極大交易量，所有買賣交割與對帳作業依然順暢、不塞車。

其次，陳德鄉指出，提高證券借貸及定期定額成交處理量也是優化焦點之一，近年證券商有價證券借貸作業交易量逐年成長，原與證交所資料交換採即時逐筆交易辦理，經優化後改以多工處理架構，效能提高5倍以上，有效縮短帳務撥轉的等待時間。

因應小資存股族大增，針對深受市場青睞的定期定額業務，全面優化為「檔案到位即時處理」，證券商傳送資料後即可同步核算，大幅縮短分配結果產出時間，每日定期定額最大處理容量自770萬筆提升至2000萬筆以上，不僅提升證券商查詢與核帳作業效率，也讓投資人更快確認扣款與存股明細。

第3，集保說明，縮短夜間維護作業時程同樣是系統優化焦點，目前台灣全體投資人證券餘額資料量已超過1.2億筆，每到營業日結束，集保結算所必須精準核對每個投資人的最新證券庫存。

集保指出，隨著每日成交筆數攀升，透過多工平行作業機制及資料庫維護技術，大幅提升系統效能。以市場高峰單日1000萬筆成交資料，夜間帳務維護時程可以從4小時大幅縮減為2.5小時內，作業時間大幅減少近4成，除加快整體批次作業運作速度，並可大幅提升因應市場異常情況的作業能力與韌性。此外，也讓隔日市場查詢運作更具時效，集保並預先為銜接國際證券市場與因應主管機關各項新政策制度發展奠定穩固基礎。

集保說明，近年台股交易熱絡，股市日均成交值站穩兆元關卡，量價屢創新高，投資人參與度持續攀升。集保結算所肩負資本市場後台重任，證券結算交割作業攸關全市場廣大投資人資產權益，集保結算所始終以「安全穩健」為最高原則。

集保指出，所有系統效能優化措施上線前，均經嚴謹測試及新舊作法平行驗證，逐項確認資料一致性，確保帳務處理正確無誤後始正式導入，兼顧作業效能與帳務安全。