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全球人形機器人商機升溫 PCB 族群搶食

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導

研究機構最新預期，2026年全球人形機器人出貨量將突破5萬台，產業加速從展示、測試走向實際部署。相關硬體商機逐步升溫，印刷電路板（PCB）積極搶吃頭部、運動系統、關節連接用板的三大商機。法人看好，包含PCB龍頭臻鼎（4958）、載板龍頭欣興（3037）、HDI龍頭華通（2313）、老牌PCB大廠楠梓電（2316）、高技（5439）、台郡（6269）等等皆已卡位布局。

Counterpoint Research最新預估，2026年全球人形機器人出貨量將突破5萬台，產業加速從展示、測試走向實際部署。至2030年，智慧製造、商業與家庭服務、倉儲將分別占全球人形機器人出貨量45%、25%及20%。

該機構分析，隨著多機協作、遠端控制及AI模型部署需求增加，雲、邊、端協作將成為人形機器人規模化發展的重要基礎。5G-A憑藉高上行頻寬、低延遲及網路切片等能力，可望支援人形機器人在工廠、物流及服務場域的大規模部署。

Counterpoint Research預估，2026年全球人形機器人出貨量將突破5萬台，同期四足機器人與商用智慧機器人出貨量則將分別超過9萬台及20萬台，AI機器人產業正邁向規模化發展。隨著技術逐漸成熟，人形機器人的主要應用也將發生轉變。Counterpoint Research預估，到2030年，智慧製造將占全球人形機器人出貨量45%，成為最大應用市場；商業與家庭服務占25%，倉儲服務則占20%。

TPCA已引述研究機構數據分析，頭部PCB需求：HDI、載板、軟硬結合板為主，應用頭部以HDI為核心，負責系統級運算與決策，以及承載透過戰板封裝的AI晶片，並透過軟硬結合板作為神經網絡連接光學相機、麥克風等感測模組。

第二運動系統PCB需求多層板，對應部位：肩膀、肘部、腰部骨盆、上/前臂、大/小腿、手/腳。第三則是電源與關節連接PCB需求：軟板、軟硬結合板對應部位：電池組、人形機器人關節處，關節之間會反覆彎曲，故需依靠軟板來承受千萬次彎折，並減緩振動與噪訊，而關節本身可能會使用軟硬結合板，以一體化成形的結構取代傳統連接器，以大幅減少因震動導致的訊號中斷發生的機率。另一方面，電池之間的連接與數據收集由軟板完成，其重視材料的耐用性與電源管理的高可靠性。

PCB 人形機器人 機器人

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