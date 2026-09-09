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靠國巨退休破滅？燕山湯圓老闆疑「復工包湯圓」 網笑：股票忘了賣嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
國巨股價大幅回檔，讓曾因持股致富而準備退休的燕山湯圓老闆疑似復工，再度引發網友拿他的出勤狀況開玩笑。台股示意圖。 聯合報系資料照
國巨股價大幅回檔，讓曾因持股致富而準備退休的燕山湯圓老闆疑似復工，再度引發網友拿他的出勤狀況開玩笑。台股示意圖。 聯合報系資料照

被動元件龍頭國巨股價近期震盪整理，有網友前往台北知名排隊老店「燕山湯圓」朝聖，發現老闆疑似因行情波動再度出面開工，隨即在社群發文笑稱「看來國巨還要更努力一點，不要讓老闆失望」，意外掀起股民熱議。

被動元件大廠國巨（2327）上半年曾因股價狂飆至千元天價，讓持有股票的燕山湯圓老闆直接掛牌宣告實現財富自由要退休；不過隨著七月台股高檔修正，老闆重出江湖的身影也成為另類的股市風向球。

原PO在社群貼出熱騰騰的湯圓照打卡，直呼「來參觀一下靠著國巨退休的燕山湯圓」，引來網友留言朝聖。

不少吃貨兼股民笑稱，「謝謝國巨讓他又回來了」、「燕山湯圓真是佛心價又好吃」、「快去吃，免得國巨噴起來老闆又要休息了」、「國巨股價就是老闆的出勤表」。

也有網友表示老闆純屬網路迷因，「口嗨而已沒賣？」、「國巨股票忘了賣」、「老闆要是抱到現在沒跑，真的只能認命繼續包湯圓」、「可能早就轉買高股息ETF，開店只是做身體健康的吧」。

還有內行網友分析後市，「被動元件庫存去化差不多了，老闆隨時又會休長假」、「等國巨重返千元，這碗湯圓真的會變成絕響」。

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