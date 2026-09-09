富時指數9月調整出爐！1檔納入、1檔剔除 被動資金估牽動2.8兆元

台股兆元成交量時代，國際指數調資金移動進入新量級，AI浪潮也跟著改寫市值型ETF持股版圖。富時台灣指數系列9月季度審核公布，1檔納入、1檔剔除，調整生效日於9月18日盤後生效，影響台灣ETF資產規模最大的元大台灣50（0050）約2.3兆元，以及規模4,600億元的富邦台50（006208）、35.6億元元大中型100（0051）等主流ETF成分股換血。

投資人格外關注，每一次剔除個股短線是否面臨換股賣壓，格外留意生效日前後的量能變化。建議使用永豐金證券大戶投APP「策略選股」功能中的「富時指數入選股」策略，直接查看本次入選成分股名單，不必自行整理公告內容。

富時台灣指數季度調整，正成為觀察台股市場水位與版圖位移的鏡子。回顧近年每季調整日，台股當日成交量從數千億元，到去年9月突破6,000億元，今年6月更一舉跨越1.5兆元。民眾擁抱ETF，以及AI熱潮推升台股上半年屢創新高，都是背景原因。

富時台灣指數系列由台灣證券交易所與國際指數編製機構富時羅素（FTSE Russell）自2002年起合作編製，是外資衡量台股權重、配置資金的重要參考依據，每年僅於3、6、9、12月審核4次，其中6、12月為半年度調整、換股規模通常較大（今年6月台灣50指數與高股息指數即同步大幅換血）。相較之下本次9月屬一般季度調整，但由於外資與法人高度重視富時羅素的市值與流通量排名結果，公布後仍可能提前引發市場資金卡位。

一般而言，被新納入指數的個股，多半代表其市值或殖利率條件已達到指數規則門檻，也常因被動資金買盤湧入成為市場焦點；反之被剔除的個股則可能面臨短期換股賣壓，投資人可留意生效日前後相關個股的成交量變化。觀察今年3月與6月換股，航運、西費通路等大型IC設計股被剔除，重新回歸Ai伺服器、半導體測試、PCB供應鏈等。反映AI硬體供應鏈影響力正在提升。

此外，臺灣中型100指數同步調整4檔成分股（世芯-KY（3661）轉入，晶豪科（3006）、聯友金屬-創（7610）、沛爾生醫-創（6949）納入；台灣精銳（4583）、新唐（4919）、藥華藥（6446）、大同（2371）刪除）；臺灣資訊科技指數納入晶豪科、刪除新唐；臺灣發達指數納入聯友金屬、沛爾生醫，刪除台灣精銳、大同；生效日為9月18日盤後生效，9月21日起正式適用。