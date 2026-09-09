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費半大漲1.3%助攻！台積電領軍台股一度漲逾300點 金融股有壓

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

台股9日開盤上漲36.96點、報47,142.74點，隨後在台積電（2330）攜手日月光投控（3711）領軍，加上台光電（2383）、欣興（3037）、智邦（2345）、廣達（2382）、聯電（2303）等電子要角走強，大盤漲點一度擴大至逾300點、觸及47,408.03點；惟記憶體及金控族群反壓升溫，壓抑多頭攻勢，指數於47,300點上下震盪拉鋸。盤面上，友達（2409）、群創（3481）、聯電等交投熱絡。

油價高漲加上中東局勢緊張，投資人縮手觀望周四、周五公布的關鍵通膨數據，美股三大指數昨夜連續第二個交易日走弱，道指跌1.18%、標普500指數跌0.58%、那指跌0.32%；惟費半指數逆勢上漲1.3%，帶動台股ADR全數收紅，台積電ADR漲2.35%、日月光ADR大漲6.08%、聯電ADR上漲5.06%，台指期盤後小漲100點、收47,055點。

盤面上，五大權值股開盤漲多跌少。台積電開高10元、報2,480元，聯發科（2454）開高報4,780元，日月光投控開高報621元；但，台達電（2308）開低報1,780元，鴻海（2317）開低報250.5元。

類股方面，油電燃氣、光電、通信網路、電子零組件等漲幅居前，金融、生醫、其他等相對疲弱。

回顧台股8日表現，集中市場指數下跌220.49點、收47,105.78點，成交值8,783.87億元。三大法人賣超125.15億元，其中，外資買超132.69億元，投信賣超72.43億元，自營商賣超185.4億元。

法人指出，台股均線維持多頭排列，新台幣升值、AI族群8月營收亮眼及蘋果新品發表會等題材，有利支撐買盤；惟中東局勢與日圓急升仍添波動，操作宜低接不追高，聚焦中大型AI權值股。

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法人看台股 多頭格局不變

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