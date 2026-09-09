美股多收黑費半獨強 投顧：台股47000點攻防成焦點

中東局勢緊張壓抑投資人情緒，美股多收低，費城半導體指數獨強，台積電ADR上漲2.3%，輝達下跌2.1%。投顧指出，台股目前面臨歷史高檔區壓力，市場並聚焦本週將公布的美國8月消費者物價指數（CPI）；今天盤勢觀察47000點關卡能否守穩，以及權值股表現。

美股8日表現，道瓊工業指數下跌628.18點或1.18%，收報52786.07點。標普500指數下挫45.08點或0.58%，收在7673.52點。那斯達克指數滑落85.58點或0.32%，收26421.41點。費城半導體指數上漲152.61點或1.30%，收11887.87點。

台股8日表現，下跌220.49點，終場收在47105.78點，三大法人僅外資站在買方，持續加碼新台幣132.68億元，寫下連3買，大舉敲進記憶體族群與面板股，並布局金融股避險。

外資買超前10名排行榜，8月營收亮眼的記憶體族群成為資金避風港，華邦電獲買超9.25萬張登上榜首，南亞科以3.42萬張排在第3名。面板股友達也獲外資青睞，買超8.52萬張排第2。

外資買超第4至10名依序為臺企銀2.68萬張、元大台灣50的2.08萬張、第一金1.6萬張、兆豐金1.34萬張、上海商銀1.17萬張、凱基台灣TOP50的1.06萬張、華航8979張。