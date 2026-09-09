法人看台股 多頭格局不變

台股短線進入前波套牢區，解套賣壓出籠，昨（8）日高檔震盪盤軟，雖終場下跌220點，收47,105點，仍守穩47K大關。展望後市，法人看多頭格局不變，預期短線震盪換手後，在三大底氣催化下，下一波主升段將悄然浮現。

台股短線雖承壓，但法人看好基本面、技術面、籌碼面均有利後市。先看基本面，包含上市櫃公司8月營收將出爐，預估首度突破6兆元大關，且不少法人已將今年台股上市櫃公司獲利年成長率上修至超過六成；再看技術面，台股守穩47K，且仍在所有均線之上，多頭格局未遭破壞。

至於籌碼面，新台幣兌美元匯率目前仍處升值趨勢並未改變，有利吸引國際熱錢持續「錢」進台股。三大底氣催化，法人預期台股震盪換手後，將醞釀下一波挑戰歷史新高，甚至上衝5萬點整數大關的主升段行情。

三大法人賣超台股125.1億元。其中外資買超132.6億元，連三買、累計買超1,577.8億元；投信賣超72.4億元，轉買為賣；自營商賣超185.4億元，轉買為賣。八大公股行庫逢低護持，買超6.8億元。

綜合凱基投顧董事長朱晏民、富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧總經理黃文清等看法，昨日超過七成個股下跌，顯示大盤反彈至歷史高檔區，短線追高意願不足，盤勢已面臨短線回檔壓力。

從技術面觀察，台股後續若能站穩47,000點大關，意味短多挑戰歷史高點企圖仍在；反之，大盤短線恐將退守5日均線支撐後，再尋求上攻機會。由於美國8月消費者物價指數（CPI）即將公布，牽動聯準會態度，市場觀望氣氛濃厚，操作切勿過度追價。

台股昨早盤一度上漲251點達47,578點，不過前波解套賣壓大舉出籠，加上本土法人砍倉，衝擊指數一路走低，終場收跌0.4%、成交量萎縮至9,226.5億元。

盤面個股跌多漲少，金融股逆勢走強。玉晶光（3406）上漲23元、收1,010元，重返千金股行列，因此增加一檔至48檔。