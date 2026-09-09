台股走勢 緊盯三大指標

下半年電子產業旺季效應持續發酵，加上各式利多題材催化，台股後市多頭行情仍令人期待。不過，法人認為，前波高檔套牢賣壓去化不易，因此短線行情將呈現高檔震盪或以盤代跌方式消化賣壓，有三大觀察指標值得注意。

首先，是成交量能是否穩定在1.2兆元以上。股市有句俗諺是「量先價行」，自本波台股反彈以來，雖然行情大漲小回持續走揚，但集中市場成交量多不及1兆元，特別是指數目前已進入前波高檔套牢區，成交量的擴增更是重中之重。

法人認為，以目前市況觀察，台股日成交量至少應達到月均量、也就是1兆元以上，若要快速化解前波高檔套牢賣壓，成交量最少要1.2兆元以上才能算是跨足攻擊量門檻。因此1.2兆元是多頭發起主升段攻擊的關鍵訊號。

其次，是台積電（2330）股價。由於台積電占台股權重逾四成，更是AI股與權值股的指標代表，股價走勢動見觀瞻，居多頭領頭羊地位。因此台積電是否發動攻勢？何時發動攻勢？將牽動市場敏感神經，並為台股後市衝關的重點。

第三，外資期現貨的價差狀態。期貨向來具有「價格發現」的功能，且正常情況下，與現貨市場維持穩定的正價差，但昨（8）日為逆價差125.78點。倘若價差開始轉正，且正價差不斷擴大，代表行情將有機會啟動波段攻勢。

法人表示，除三大觀察指標值得注意外，外部環境中，最近日圓匯率再度強勢走升，是否為日本政府賣美債救匯，或是因套利交易平倉（Carry Trade）所致，更需緊密觀察追蹤，因為不排除也會對台股造成間接影響。