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半導體七尖兵 秀業績

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導
資策會產業顧問鄭凱安於「SEMICON Taiwan」業績發表會首日進行專題演講。證交所／提供
資策會產業顧問鄭凱安於「SEMICON Taiwan」業績發表會首日進行專題演講。證交所／提供

證交所與富邦證券於近日舉辦「SEMICON Taiwan」主題式業績發表會及產業講座，安排七家上市公司接力業績發表，當中包含暉盛-創（7730）等四家台灣創新板（tib-創）公司，向海內外投資人展現台灣半導體供應鏈的自主韌性與厚實底蘊。

證交所指出，此次業績發表會將目光聚焦在半導體產業鏈中關鍵的材料、設備、綠色循環、先進光電與供應鏈資安等多元領域，透過七家上市公司完整勾勒出台灣半導體支援生態系的堅實縱深。

上品執行長李遠忠說，公司以專利TEFPASS®技術切入晶圓廠與電子級化學品供應商，全面覆蓋晶圓清洗、蝕刻、去光阻等製程中液態化學品儲運剛需。

崇越執行長陳德懿表示，崇越上半年營運創歷史新高，半導體產品營收比重穩居86%，全面覆蓋光阻、矽晶圓、光罩等先進製程與CoWoS關鍵材料。

辛耘副董事長許明棋說，自製設備高速成長，第2季製造業務占營收比重超過五成；12吋再生晶圓月產能達21萬片，年底將擴增至25萬片；擴廠的部分，因應先進封裝龐大需求，湖口二廠預計今年第4季完工，而台南新廠預計2028第1季年落成，厚植動能。

暉盛-創總經理許嘉元指出，暉盛以真空電漿、常壓電漿與高效電漿火焰三大技術平台為核心，提供材料表面清潔、改質、微蝕刻與微鑽孔等整合解決方案。上半年毛利率攀升至45.6%，維修服務收入占比達28.9%，展現高韌性營運體質。

聯友金屬-創董事長吳永中表示，面對中國限制鎢產品出口以及美國加徵對等關稅之地緣政治變局，全球非中供應鏈重組需求急遽升溫，聯友憑藉自主技術成為國際供應鏈關鍵合作夥伴。

錼創科技-KY創協理林子暘說，該公司具備磊晶、晶粒與巨量轉移三大整合技術，專利穩居全球第一梯隊。除高端顯示所需的CoC技術市占逾九成、智慧手錶螢幕量產上市外，更推出全球最高PPI微顯示技術切入AI眼鏡。

奧義賽博-KY創財務長黃文傑提到，正力推進「資安託管」以XCockpit AI副駕統一管理端點、身分與外部攻擊面，打造全球首座無人化SOC，深獲高科技製造業及政府機關信賴；以及「AI護欄」與「空間偵防」等，推出自主研發反無人機防禦系統XecDefend，以數位干擾技術實證同時間偵獲10台侵擾無人機，將防線自網路延伸至實體空間。

半導體 業績 富邦

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